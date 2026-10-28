Românii au returnat peste 12,5 miliarde de ambalaje în trei ani de la lansarea SGR. „Sistemul a schimbat comportamentul cetățenilor”

Românii au returnat miliarde de ambalaje prin SGR / Sursă foto: Getty Images

Peste 12,5 miliarde de ambalaje au fost colectate prin Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR), în trei ani de activitate, iar 100% din tot ce s-a colectat a fost trimis la reciclare, potrivit datelor prezentate, miercuri, de directorul general al RetuRo SGR, Adela Smeu, într-un eveniment de specialitate, potrivit Agerpres.

„S-a colectat extrem de mult în ultimii 3 ani. Dacă o să numărăm ambalajele, avem peste 12,5 miliarde de ambalaje colectate în 3 ani, peste 900.000 de tone de materiale care au fost colectate, sortate, trimise la reciclare. 100% din tot ce am colectat am trimis la reciclare.

Anul acesta, suntem foarte mândri că sistemul nu numai că rămâne la nivelul la care a fost, dar se şi consolidează. Observăm o creştere a numărului de ambalaje colectate, observăm o creştere a gradului de colectare. Până în septembrie avem un grad de colectare de 85%, cu trei puncte procentuale mai mult decât anul trecut. Asta înseamnă că vom continua să construim încredere, continuăm să avem consumatori consecvenţi şi avem un sistem care funcţionează foarte bine, împreună cu toţi partenerii pe care îi avem şi care sunt numeroşi", a spus Smeu.

Ea a subliniat importanţa unui flux constant de material care să fie trimis la reciclare.

„În plus, ne uităm la eficienţa operaţională, ne uităm la calitatea materialului pe care îl sortăm şi pe care îl trimitem în reciclare. Este foarte important să avem fluxuri constante de material pe care îl trimitem în reciclare. Aş adăuga, de asemenea, că avem o trasabilitate extraordinară pentru toate materialele care sunt în Sistemul de Garanţie-Returnare.

Avem şi un target extraordinar de mare. România a fost extrem de ambiţioasă şi a stabilit un target de colectare de 90% în anul trei de funcţionare, target care, la nivel european, este să fie atins un pic mai târziu, la începutul anului 2029", a precizat şeful RetuRo.

Adela Smeu a punctat, totodată, că aproape 80% dintre cetăţenii României colectează şi folosesc SGR.

„Un alt element foarte important pe care nu putem să nu-l menţionăm este legat de comportamentul consumatorilor. Chiar eu am fost, acum 3 ani, un cetăţean sceptic care nu credea că România va putea să facă acest lucru şi iată că, în momentul de faţă, milioane de consumatori au introdus colectarea materialelor şi ambalajelor în rutina de zi cu zi. Asta înseamnă consecvenţă, înseamnă încredere. Din studiile pe care RetuRo le gestionează periodic, ştim că aproape 80% dintre cetăţenii României fac colectare şi folosesc sistemul SGR. Acest lucru este foarte important.

Cum am ajuns să câştigăm această încredere? Prin acest ecosistem la nivel naţional. În acest moment, potrivit datelor pe care noi le avem, există un punct de colectare înregistrat în sistemul RetuRo în peste 90% din localităţile cu peste 1.500 de locuitori şi în peste 70% din localităţile cu peste 200 de locuitori.

Avem un sistem naţional care funcţionează peste tot. Cred că este foarte important, apropo de comparaţia cu alte sisteme şi de succesul sistemului, că avem reguli simple, reguli unitare, reguli clare pentru consumator, dar şi pentru ceilalţi participanţi în sistem", a explicat aceasta.

SGR a fost lansat la data de 30 noiembrie 2023, fiind administrat de RetuRo Sistem Garanţie Returnare SA, o companie non-profit creată de un consorţiu de către trei acţionari privaţi, respectiv Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%), şi un acţionar public - statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

Lideri ai administraţiei centrale, reprezentanţi ai Comisiei Europene, directori generali ai marilor companii, producători, retaileri, operatori din reciclare, investitori şi organizaţii profesionale participă, miercuri, la evenimentul aniversar "3 ani de SGR - Pria Circular Future Forum".