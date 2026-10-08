Țara din UE unde pompele de căldură hibride inteligente devin obligatorii din 2029. Cine își înlocuiește centrala, primește 2.000 de €

Pompă de căldură instalată lângă o casă. Randare 3D cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Începând din 2029, guvernul olandez va obliga proprietarii de locuințe care își înlocuiesc centralele termice să instaleze o pompă de căldură hibridă inteligentă, a anunțat miercuri ministrul Locuințelor, Elanor Boekholt-O’Sullivan, potrivit NlTimes.

Pompele de căldură hibride sunt mult mai scumpe decât o centrală termică standard, costând în medie aproximativ 8.000 de euro, față de 2.000 de euro pentru o centrală. Ministrul a recunoscut această diferență, dar a precizat că este disponibilă o subvenție de 2.000 de euro pentru fiecare gospodărie, menită să reducă diferența de cost. Gospodăriile care nu își permit să achite suma rămasă pot solicita, de asemenea, un împrumut fără dobândă.

„Încălzirea locuinței cu o pompă de căldură hibridă inteligentă înseamnă o factură mai mică la energie”

Boekholt-O’Sullivan a subliniat și faptul că pompa de căldură va reduce costurile cu energia pe termen lung. „Încălzirea locuinței cu o pompă de căldură hibridă inteligentă înseamnă utilizarea unei cantități mai mici de gaz și o factură mai mică la energie”, a declarat ea. „Lucrăm intens pentru ca această tranziție să fie simplă, accesibilă și realizabilă pentru oameni.”

Obligația privind instalarea unei pompe de căldură hibride inteligente nu se va aplica apartamentelor și locuințelor incluse pe lista monumentelor protejate. Apartamentele nu dispun adesea de spațiul necesar pentru un astfel de sistem, iar instalarea unei pompe de căldură într-o clădire monument necesită o autorizație, care nu poate fi obținută întotdeauna.

Case și apartamente pentru care nu se aplică noua regulă

Obligația nu se va aplica nici locuințelor deja conectate la o rețea de încălzire centralizată și nici caselor construite după 2018. Începând din acel an, noile proiecte de construcții nu au mai fost conectate la rețeaua de gaze. Aceste locuințe dispun deja de o pompă de căldură sau sunt conectate la o rețea de încălzire centralizată.

Boekholt-O’Sullivan a recunoscut, de asemenea, că în prezent există o lipsă de instalatori specializați în pompe de căldură, dar consideră că producătorii vor face investiții pentru a răspunde cererii în creștere.

Obligația de instalare a unei pompe de căldură inteligente este legată și de problema rețelei electrice suprasolicitate. Pompele de căldură inteligente pot fi setate să utilizeze gaz natural în loc de electricitate în perioadele de vârf ale consumului.

Ministrul dorește ca pompele de căldură hibride să devină soluția standard ca etapă intermediară către renunțarea la gazele naturale până în 2050. Pompele de căldură hibride folosesc în continuare gaz, dar într-o cantitate mult mai mică decât centralele termice.

„Această etapă intermediară le oferă proprietarilor timp să își îmbunătățească în continuare eficiența energetică a locuințelor – de exemplu, printr-o izolație mai bună – înainte de a face trecerea la un sistem complet lipsit de gaze naturale”, a declarat ministrul.