HARTĂ. Alertă de vreme rea: ANM anunță trei zile cu ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Au fost emise și două coduri galbene

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o informare de vremea rea pentru următoarele trei zile în mare parte a țării: se anunță vânt puternic, ploi și ninsori la munte. De asemenea, au fost emise și două coduri galbene, ambele de vânt.
Informare meteo de vreme rea: se anunță vânt, ploi și ninsori la munte
Interval de valabilitate: 16 noiembrie, ora 10 – 18 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m
Vântul va avea intensificări, luni (16 noiembrie) local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte, iar marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vor fi viteze în general de 40...50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70...90 km/h.
Vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local cantitățile de apă în general de 20...50 l/mp.
Luni și pe parcursul zilei de marți, la altitudini mai mari de 1700 m în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în jurul a 5 cm.
Cod galben de vânt puternic - luni
Interval de valabilitate: 16 noiembrie, ora 10 – 16 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județul Caraș-Severin
În intervalul menționat, în județul Caraș-Severin, local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.
Cod galben de vânt puternic - marți
Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 06 – 18 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate și zone afectate: intensificări ale vântului la munte
În intervalul menționat, la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini mari de 90...120 km/h.