HARTĂ. Alertă de vreme rea: ANM anunță trei zile cu ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Au fost emise și două coduri galbene

Modificat la 10:01 16 Noi 2026

Publicat la 10:00 16 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 10:00 16 Noi 2026 Modificat la 10:01 16 Noi 2026

ANM anunță ploi și vânt în următoarele zile. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o informare de vremea rea pentru următoarele trei zile în mare parte a țării: se anunță vânt puternic, ploi și ninsori la munte. De asemenea, au fost emise și două coduri galbene, ambele de vânt.

Informare meteo de vreme rea: se anunță vânt, ploi și ninsori la munte

Interval de valabilitate: 16 noiembrie, ora 10 – 18 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m

Vântul va avea intensificări, luni (16 noiembrie) local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte, iar marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vor fi viteze în general de 40...50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70...90 km/h.

Vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local cantitățile de apă în general de 20...50 l/mp.

Luni și pe parcursul zilei de marți, la altitudini mai mari de 1700 m în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în jurul a 5 cm.

Cod galben de vânt puternic - luni

Interval de valabilitate: 16 noiembrie, ora 10 – 16 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județul Caraș-Severin

În intervalul menționat, în județul Caraș-Severin, local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.

Cod galben de vânt puternic - marți

Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 06 – 18 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate și zone afectate: intensificări ale vântului la munte

În intervalul menționat, la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini mari de 90...120 km/h.