1 minut de citit Publicat la 10:42 18 Noi 2026 Modificat la 10:43 18 Noi 2026

ANM a emis atenţionări Cod galben de ploi. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, o informare meteo de vreme pentru următoarele trei zile, valabilă pentru mai multe zone ale țării. De asemenea, astăzi intră în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale și două coduri galbene - unul de ploi, altul de vânt.

Alertă meteo de vânt și ploi

Interval de valabilitate: 18 noiembrie, ora 10 – 20 noiembrie, ora 22

Fenomene vizate: intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ;

Vântul va avea intensificări miercuri (18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane, pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie) local în vest, iar în noaptea de joi spre vineri (19 / 20 noiembrie) și pe parcursul zilei de vineri (20 noiembrie) în toate regiunile. Vor fi viteze în general de 45...65 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de 80...100 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăși 100...120 km/h.

În intervalul menționat în jumătatea de vest a țării precum și la munte va ploua moderat cantitativ. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse în vest și sud-vest vor fi însoțite de descărcări electrice. Local cantitățile de apă vor fi în general de 25...60 l/mp.

Cod galben de ploi

Interval de valabilitate: 18 noiembrie, ora 10 – 18 noiembrie, ora 20

Fenomene și zone afectate: ploi însemnate cantitativ în Banat, sud-vestul

Transilvaniei, local în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali În intervalul menționat, în Banat, sud-vestul Transilvaniei, local în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali va continua să plouă însemnat cantitativ. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 20...30 l/mp.

Cod portocaliu de ploi torențiale

Interval de valabilitate: 18 noiembrie, ora 10 – 18 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: ploi torențiale importante cantitativ

Zone afectate: Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali

În Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali ploile vor continua și se vor mai acumula cantități de apă de 30...50 l/mp.

Cod galben de vânt

Interval de valabilitate: 18 noiembrie, ora 10 – 19 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate și zone afectate: intensificări ale vântului la munte

În intervalul menționat, la munte vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90...120 km/h.