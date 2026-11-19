ANM a emis Cod roşu şi Cod portocaliu de vânt puternic în mai multe judeţe. Este anunţat şi Cod galben de ploi. HARTA zonelor afectate

2 minute de citit Publicat la 10:31 19 Noi 2026 Modificat la 10:31 19 Noi 2026

ANM a emis Cod roşu şi Cod portocaliu de vânt puternic în mai multe judeţe. Sursa colaj foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis, joi, un Cod roşu de vânt puternic valabil în mai multe judeţe din ţară. De asemenea, de joi până vineri sunt în vigoare Coduri galbene şi portocalii, tot pentru intensificări ale vântului. De joi seară până vineri dimineaţă, este anunţat şi un Cod galben de ploi însemnate cantitativ în 4 judeţe.

Codul roşu va fi valabil în intervalul 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10, când se anunţă intensificări puternice și susținute ale vântului în județul Vrancea, precum și în zona de munte la altitudini de peste 1200 metri.

Vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului, pe arii extinse în județul Vrancea, cu viteze de peste 90 km/h, iar în zona de munte la altitudini de peste 1200 m, cu viteze de peste 120-140 km/h.

De asemenea, în interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10, va fi în vigoare un Cod galben de vânt în Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei.

Iar un Cod portocaliu de vânt a fost emis pentru perioada 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10, în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei și în toată zona montană la altitudini între 800 și 1200 m.

Cod galben de ploi în Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea şi Maramureș

De asemenea, joi este în vigoare un Cod galben de vânt, până la ora 18.00. În intervalul menționat, la munte vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90-120 km/h.

Apoi, în intervalul 9 noiembrie, ora 18 – 20 noiembrie, ora 5, a fost emis un Cod galben de ploi în județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Maramureș și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali și nordul Carpaților Orientali.

În intervalul menționat în județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Maramureș și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali și nordul Carpaților Orientali va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 35...40 l/mp.

Un al Cod galben de vânt pentru intervalul 19 noiembrie, ora 18 – 20 noiembrie, ora 1. În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Dolj, zona joasă a județelor Cluj, Sălaj, Sibiu, Mehedinți și zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea. Vor fi viteze de 50...70 km/h, iar la munte de peste 80...100 km/h.

Cod portocaliu de vânt valabil în intervalul 19 noiembrie, ora 18 – 20 noiembrie, ora 1.

Vor fi intensificări puternice ale vântului, în zona joasă a județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba cu rafale de 70...90 km/h, iar în Carpații Occidentali și Meridionali cu rafale de 100...110 km/h și la altitudini mari de 120...140 km/h.