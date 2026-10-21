ANM anunță ploi și vijelii în aproape toată țara. Două județe sunt sub avertizare cod galben de vânt puternic HARTĂ

ANM anunță ploi și vijelii în aproape toată țara. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de vreme rea pentru următoarele două zile. Potrivit specialiștilor, se anunță ploi și vijelii în cea mai mare parte a țării, izolat cu grindină și descărcări electrice. De asemenea, astăzi intră în vigoare și un cod galben de vânt puternic în două județe din vestul țării.

Informare meteo de ploi și vijelii

Interval de valabilitate: 21 octombrie, ora 10 – 23 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ

În intervalul menționat, temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 octombrie) în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, iar joi (22 octombrie) pe arii restrânse îndeosebi în estul, centrul și vestul țării, cu rafale în general de 40...50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.

Începând din noaptea de miercuri spre joi (21/22 octombrie) ploile se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia, iar joi (22 octombrie) va ploua în cea mai mare parte a țării. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină. Îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă, prin acumulare,

dar și în intervale scurte de timp, vor fi de 10...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp.

Cod galben de vânt puternic

Interval de valabilitate: 21 octombrie, ora 10 – 22 octombrie, ora 08

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Caraș-Severin și Timiș

În intervalul menționat, în județele Caraș-Severin și Timiș, local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h.