Atenţionare ANM: Ceaţă densă, burniţă, gheţuş şi vânt puternic! Harta zonelor vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineaţa noi atenţionări pentru fenomene meteo extreme în nouă judeţe.

Sursa foto: Profimedia

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni dimineaţa atenţionări Cod galben de ceaţă densă, burniţă şi gheţuş valabile în localităţi din nouă judeţe şi de vânt puternic în alte zone din trei judeţe.



Astfel, până la ora 10:00, în localităţi din judeţele Arad, Timiş, Hunedoara, Arad şi Sibiu se va semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociată cu burniţă. Fenomenul va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea poleiului sau a gheţuşului.



Până la ora 9:00, zeci de localităţi din zona joasă a judeţului Bistriţa-Năsăud se află sub atenţionare de burniţă şi polei, iar în zona joasă a judeţului Neamţ vor fi intensificări ale vântului care vor depăşi la rafală 55 - 60 km/h.

Citeşte şi: Un nou ciclon polar loveşte România | Şefa ANM: "Este o anomalie" | Prognoza meteo de Crăciun şi Revelion



Tot până la aceeaşi oră în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, la peste 1.800 de metri, vântul va avea la rafală 90 - 100 km/h.



Meteorologii au mai emis atenţionări Cod Galben de ceaţă şi vizibilitate redusă pentru localităţi din zona depresionară a judeţului Maramureş, Gorj, Olt şi Vâlcea. În aceste zone, în funcţie şi de condiţiile locale, ceaţa va favoriza formarea gheţuşului.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Vremea de Crăciun. Prognoza meteo ANM

Până miercuri, inclusiv în interiorul arcului carpatic, vom avea temperaturi maxime în general între 5 și 10 grade, iar în exteriorul arcului carpatic, adică Oltenia, Muntenia, Dobrogea, de asemenea, Moldova să fie temperaturi de peste 10 grade Celsius, putând să depășească chiar 13-14 grade izolat.

Joi şi vineri, temperaturile mai scad puțin, iar estimările pe care le are ANM în momentul de față sugerează că o ușoară încălzire ar fi în perioada Crăciunului.

Citeşte şi: Aproape 30 de grade înainte de Crăciun, în mai multe ţări din Europa. 2023, cel mai călduros an din istorie