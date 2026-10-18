Avertizare imediată de la ANM: E cod galben de vânt puternic în cinci județe. Lista zonelor vizate

<1 minut de citit Publicat la 19:44 18 Oct 2026 Modificat la 19:45 18 Oct 2026

Mai multe județe se află sub avertizare de vânt puternic, cu rafale de 70 de kilometri pe oră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică după-amiaza, două atenţionări nowcasting Cod galben de intensificări de vânt în zone din Dobrogea şi Moldova, ce vor fi în vigoare în orele următoare.

Potrivit ANM, până la ora 21:00, în judeţul Tulcea, în Delta Dunării şi în regiunea litoralului, respectiv în zona localităţilor Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beştepe, Crişan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardin, Sulina şi Sfântu Gheorghe, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h.

Totodată, în judeţele Botoşani (localităţile Flămânzi, Frumuşica, Tudora, Copălău), Suceava (în: Dolhasca, Liteni, Preuteşti, Forăşti, Dolheşti), Neamţ (localităţile: Tămăşeni, Doljeşti, Sagna, Stăniţa, Boghicea, Pânceşti, Bira, Poienari) şi Iaşi (în: Paşcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belceşti, Deleni, Cotnari, Ţibăneşti, Scobinţi, Lespezi, Tătăruşi, Ţibana, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Vânători, Bălţaţi, Cepleniţa, Dagâţa, Strunga, Ion Neculce, Sineşti, Todireşti, Butea, Mogoşeşti-Siret, Sireţel, Lungani, Oţeleni, Brăeşti, Rachiţeni, Alexandru I. Cuza, Balş, Heleşteni, Hărmăneşti, Costeşti, Mădârjac, Cucuteni), se vor înregistra de asemenea rafale de vânt de 50 - 70 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.