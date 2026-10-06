Cât mai ține căldura în România. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

<1 minut de citit Publicat la 08:26 06 Oct 2026 Modificat la 09:15 06 Oct 2026

Prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 octombrie - 2 noiembrie. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 5 octombrie - 2 noiembrie. Potrivit specialiștilor, pe tot parcursul lunii vom avea parte de temperaturi mai mari decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului.

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane și nord-estice.

În regiunile nord-vestice regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, iar în rest va fi deficitar.

Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.