Cod Galben de ploi abundente și vânt puternic, de peste 70 km/h. ANM a publicat harta județelor afectate. Unde se pune strat de zăpadă

1 minut de citit Publicat la 09:59 26 Oct 2026 Modificat la 10:04 26 Oct 2026

ANM a anunțat Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, Coduri galbene de ploi și intensificări ale vântului, valabile în mai multe județe.

Cod galben de ploi însemnate cantitativ

Un prim Cod galben pentru ploi însemnate cantitativ intră în vigoare marți, 27 octombrie, la ora 10:00 și rămâne valabil până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00. Sub atenționare se află județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu.

În intervalul menționat, pe perioade scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și, izolat, de 40 l/mp în județele menționate.

Cod galben de vânt puternic

Un al doilea Cod galben de intensificări ale vântului intră în vigoare pe 27 octombrie, la ora 16:00 și rămâne valabil până pe 28 octombrie la ora 10:00. Județele afectate sunt Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.

În intervalul specificat, în aceste județe vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h.

Cum va fi vreme la munte în prima parte a săptămânii

Luni, 26 octombrie, în zona de munte vor fi precipitații moderate cantitativ sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1500 m treptat va predomina lapovița și ninsoarea. Potrivit ANM, se va depune strat de zăpadă de 5...8 cm. În nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, grosimea stratului va fi de 10...15 cm.

Pe parcursul zilei de marți, 27 octombrie, ploile vor fi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului precum și în zona Carpaților de Curbură. Meteorologi estimează că se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...30 l/mp.

La altitudini de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali vor mai fi, cu caracter temporar, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și va continua să se depună strat de zăpadă de 3...5 cm.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, luni, în special în vestul și sudul Olteniei și în sudul Transilvaniei, iar marți, în sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei, jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea. Viteza la rafală va ajunge la 40...50 km/h și la peste 60...70 km/h pe crestele montane.