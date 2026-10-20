Cum se anunță vremea până la jumătatea lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

1 minut de citit Publicat la 10:08 20 Oct 2026 Modificat la 10:08 20 Oct 2026

Ploile de toamnă se extind în mare parte din țară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 19 octombrie - 16 noiembrie. Potrivit estimărilor specialiștilor, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în primele două săptămâni, mai ales în nord-estul țării, iar apoi temperaturile se vor apropia de valorile specifice perioadei. Ploile vor fi mai abundente în prima săptămână, după care cantitățile de precipitații vor reveni, în general, la normal.

Vremea în săptămâna 19.10.2026 - 26.10.2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în toate regiunile, dar mai ales în nord-estul teritoriului.

Vremea în săptămâna 26.10.2026 - 02.11.2026

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 02.11.2026 - 09.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 09.11.2026 - 16.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.