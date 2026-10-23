Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM anunță ploi până spre finalul lunii noiembrie

1 minut de citit Publicat la 08:15 23 Oct 2026 Modificat la 08:20 23 Oct 2026

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineață, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 26 octombrie - 23 noiembrie. Potrivit meteorologilor, la începutul lunii noiembrie, temperaturile vor fi mai mici decât este normal în această perioadă și va ploua în toată țara.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, a transmis ANM.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

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