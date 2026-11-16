De la 18 grade la temperaturi sub zero. Cum se schimbă vremea în România până la sfârșitul lunii noiembrie

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 16-29 noiembrie 2026. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 16-29 noiembrie 2026. Potrivit meteorologilor, vremea se va încălzi în aproape toată țara în primele zile, iar temperaturile vor ajunge la 17-18 grade în unele regiuni, valori mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Din 21-22 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar temperaturile vor coborî inclusiv sub pragul înghețului pe timpul nopții.

Vremea în Banat

Valorile termice diurne vor crește în primele trei zile, de la o medie în jurul a 12 grade, până spre 17 grade în data de 18 noiembrie. Ulterior, media temperaturilor maxime va scădea de la o zi la alta, atingând aproximativ 9 grade, în 22 noiembrie. După aceasta nu se mai evidențiază variații termice semnificative până spre finalul intervalului de anticipație. Dacă se face referire la media minimelor termice, aceasta crește de la 5 grade, în data de 16 noiembrie până spre 9 grade, în 18 noiembrie, iar în următoarele zile va avea valori cuprinse între 6 și 8 grade. Din 21 noiembrie se remarcă scăderea temperaturilor nocturne, astfel, în 23 noiembrie se poate identifica o medie de aproximativ 1 grad. În cea de-a doua săptămână analizată nu se evidențiază variații notabile, media temperaturilor minime fiind în jurul valorii de 2 grade.

Temporar va ploua în prima săptămână, local moderat cantitativ în perioada 17-21 noiembrie, însă probabilitatea de ploi slabe se va menține mare și în a doua parte a intervalului de referință.

Vremea în Crișana

Media temperaturilor maxime va fi în creștere în primele patru zile, de la 13 grade, în ziua de 16 noiembrie până la 15 grade, în 19 noiembrie. După aceasta, valorile termice diurne vor scădea semnificativ, astfel încât la mijlocul perioadei de referință se va atinge o medie de 8 grade, valoare ce se va menține până spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni. Dacă se face raportare la media minimelor termice, aceasta va fi în creștere de la 4 grade, în 16 noiembrie până spre 9 grade, în data de 18 noiembrie. Ulterior, media temperaturilor din timpul nopții va avea variații nesemnificative în jurul a 7 grade, însă din 21 noiembrie se poate evidenția scăderea acesteia, astfel încât va fi de doar 0 grade, în data de 23 noiembrie. A doua săptămână de anticipație nu prezintă variații semnificative din punct de vedere al minimelor termice, astfel că media acestora va fi de 1...2 grade.

Temporar vor fi ploi în prima săptămână, local moderate cantitativ în perioada 17-21 noiembrie, însă probabilitatea de ploi slabe se va menține mare și în restul intervalului analizat.

Vremea în Transilvania

Temperaturile maxime vor crește în primele trei zile, de la o medie de 11 grade, în data de 16 noiembrie până la aproximativ 15 grade, în 18 noiembrie. După aceasta, media maximelor termice va scădea treptat și va atinge valoarea de 6 grade, la mijlocul intervalului de referință (22-23 noiembrie), apoi nu se identifică variații semnificative din punct de vedere al temperaturilor din timpul zilei. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor porni de la o medie de 0 grade, la începutul primei săptămâni și se vor situa în jurul a 7 grade, în data de 18 noiembrie. Ulterior se face remarcată scăderea treptată a temperaturilor minime până spre o valoare mediată de -3 grade, în 23 noiembrie. A doua săptămână de anticipație va aduce valori medii ale temperaturilor minime cuprinse între -2 și 0 grade.

Vor fi ploi temporare în prima jumătate a perioadei de analiză, local moderate cantitativ în intervalul 17-21 noiembrie. Ulterior, probabilitatea de ploaie se va menține ridicată.

Vremea în Maramureș

Media maximelor termice va crește în primele trei zile de prognoză și se va situa în jurul valorii de 14 grade, în 18 și 19 noiembrie. Ulterior, se poate identifica o scădere notabilă a temperaturilor de pe parcursul zilei, astfel încât se va atinge o medie de numai 6 grade, în perioada 23-24 noiembrie. A doua săptămână de anticipație nu prezintă variații semnificative din punct de vedere al temperaturilor maxime, având o medie cuprinsă între 6 și 8 grade. În privința mediei temperaturilor nocturne, se observă creșterea bruscă din primele trei zile, de la numai 1 grad până spre 8 grade, în 18 noiembrie. În următoarea perioadă nu sunt variații termice semnificative, însă din 21 noiembrie se poate remarca scăderea temperaturilor minime până la o medie de -1 grad, în data de 23 noiembrie. Tendința pentru cea de-a doua jumătate a intervalului de anticipație indică valori medii ale minimelor termice în jurul a 0 grade.

Temporar va ploua în prima săptămână, chiar moderat cantitativ în perioada 17-21 noiembrie. Ulterior, probabilitatea de ploi slabe se va menține mare.

Vremea în Moldova

Temperaturile maxime vor avea o tendință de creștere în primele zile ale intervalului, de la medii de 10 grade până la aproximativ 16 grade în perioada 17-18 noiembrie. Ulterior, vremea se va răci treptat, astfel că, între 22 și 24 noiembrie, media maximelor va coborî spre 6 grade. Pentru restul intervalului de anticipație, regimul termic diurn se va menține relativ constant, cu valori medii cuprinse, în general, între 4 și 6 grade. Temperaturile minime vor crește inițial, de la medii în jurul a 0 grade până la 6...7 grade în perioada 17-19 noiembrie. Va urma o răcire treptată, iar în jurul datei de 23 noiembrie media minimelor va ajunge la aproximativ -2 grade. Ulterior, nu sunt estimate variații termice importante, valorile medii nocturne urmând să se situeze în jurul a -2 grade.

În prima săptămână, temporar vor fi posibile ploi slabe, probabilitatea de apariție a acestora fiind mai ridicată între 17 și 20 noiembrie. În restul intervalului, acestea vor fi puțin probabile, iar cantitățile de apă estimate, în general, nesemnificative.

Vremea în Dobrogea

În prima parte a intervalului de prognoză, vremea se va încălzi, media temperaturilor maxime urmând să ajungă la 17...18 grade, în zilele de 18, 19 și 20 noiembrie, valori de altfel mult peste cele normale pentru această perioadă. Ulterior, tendința va deveni de răcire, iar maximele vor coborî semnificativ, spre o medie în jurul a 9 grade în zilele de 22 și 23 noiembrie. Pentru restul intervalului, regimul termic diurn va fi relativ constant, cu medii ale maximelor de 9...10 grade. Temperaturile minime vor urma o evoluție asemănătoare, cu o creștere de la aproximativ 5 grade în prima zi, până la 10...12 grade în 18 și 19 noiembrie. După acest episod mai cald, valorile nocturne vor scădea treptat, ajungând la o medie de 2...3 grade în jurul datei de 23 noiembrie. În a doua parte a intervalului, minimele vor avea oscilații reduse, situându-se, în medie, între 2 și 4 grade.

În ceea ce privește regimul pluviometric, vor fi posibile ploi temporar în prima săptămână, cu o probabilitate mai ridicată în intervalul 17-20 noiembrie. Cantitățile medii estimate vor fi în general reduse, deși izolat sunt posibile acumulări mai însemnate. Spre sfârșitul intervalului, probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai mică.

Vremea în Muntenia

În primele zile ale intervalului de prognoză, temperaturile maxime vor crește de la o medie de aproximativ 11 grade, până la 16...17 grade, în perioada 18-20 noiembrie, caracterizând o vreme mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. După acest interval tendința va fi de răcire accentuată, iar media valorilor diurne va coborî spre 9...10 grade în intervalul 22-24 noiembrie. În cea de-a doua săptămână de anticipație, nu se conturează schimbări importante ale regimului termic, maximele urmând să se mențină, în general, în jurul valorilor de 8...10 grade. Și temperaturile minime vor avea o evoluție ascendentă în prima parte a intervalului, de la o medie în jurul a 2 grade în noaptea de 15 noiembrie, până la 7...8 grade în 18-20 noiembrie. Ulterior, răcirea se va resimți și în timpul nopților, astfel că mediile minimelor vor coborî spre 0 grade în jurul datei de 23 noiembrie. Până la sfârșitul intervalului, valorile nocturne vor avea variații reduse, între medii de -1…1 grad.

Temporar va ploua în prima săptămână, cu o probabilitate mai ridicată în intervalul 17-20 noiembrie, când local pot fi moderate cantitativ. După această perioadă, probabilitatea de apariție a ploilor va scădea, iar până la sfârșitul intervalului acestea vor fi slabe și izolate.

Vremea în Oltenia

În prima parte a intervalului, regimul termic va fi caracterizat de o încălzire treptată, media temperaturilor maxime urmând să crească de la aproximativ 9 grade în data de 15 noiembrie, până la 16...17 grade în perioada 17-20 noiembrie. Din 21 noiembrie, vremea va intra într-un proces de răcire, iar valorile diurne vor coborî spre 9...10 grade în zilele de 22 și 23 noiembrie. Pentru restul intervalului nu sunt anticipate modificări importante, maximele urmând să se mențină, în medie, între 7 și 9 grade. Temperaturile minime vor avea, de asemenea, o creștere în primele zile, de la aproximativ 3...4 grade la debut, până la 8...9 grade în 18 și 19 noiembrie. Ulterior, valorile nocturne vor scădea semnificativ, atingând o medie de aproximativ 0 grade în jurul datei de 23 noiembrie. În a doua parte a intervalului, tendința indică o relativă stabilizare a minimelor, care se vor situa în general între 0 și 2 grade.

În ceea ce privește ploile, acestea vor fi mai frecvente în prima săptămână, cu intervale în care se pot acumula cantități de apă moderate, îndeosebi în perioada 19-20 noiembrie. După acest episod, probabilitatea de apariție a acestora va scădea considerabil, devenind izolate și, în general, slabe cantitativ. Spre finalul intervalului, sunt posibile noi episoade, însă semnalul acestora este incert.

Vremea la munte

Media temperaturilor maxime va crește în primele trei zile, de la 4 grade, în 16 noiembrie până la 8 grade, în zilele de 18 și 19 noiembrie. Ulterior, valorile termice diurne vor scădea semnificativ, astfel că la mijlocul perioadei de referință (22 noiembrie) se va atinge o medie de -1 grad. Prima parte din a doua săptămână indică o medie a maximelor termice de 0...1 grad, iar până spre finalul perioadei de referință va crește până în jurul a 2 grade. Dacă se face raportare la media minimelor termice, aceasta va fi în creștere de la -2 grade, în 16 noiembrie până spre 3 grade, în 18 noiembrie. După aceasta, media temperaturilor din timpul nopții se va situa în jurul valorii de 2 grade, însă din data de 21 noiembrie va scădea și va atinge -5 grade, în 23 noiembrie. A doua săptămână analizată indică o creștere ușoară a minimelor termice, astfel încât se vor înregistra valori medii cuprinse între -5 și -3 grade.

În prima săptămână analizată vor fi precipitații, local moderate cantitativ, iar în a doua jumătate a perioadei de anticipație acestea vor fi slabe.