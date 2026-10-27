Frig și ploi torențiale în București, anunțate de ANM: Capitala a intrat sub atenționare meteo cod galben. Cât va fi vremea mohorâtă

3 minute de citit Publicat la 11:02 27 Oct 2026 Modificat la 12:04 27 Oct 2026

Ploaie în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis marți, 27 octombrie 2026, o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă până miercuri, 28 octombrie, la ora 15:00. Meteorologii anunță cer noros, ploi temporare și cantități de apă care pot ajunge, în general, la 20-30 de litri pe metru pătrat. Totodată, este în vigoare o atenționare de cod galben pentru ploi însemnate cantitativ.

Potrivit prognozei ANM, în intervalul 27 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 08:00, cerul va fi noros și va ploua temporar. Pe parcursul acestui interval, cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 20-30 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa între 11 și 12 grade Celsius. Pe timpul nopții, minima va fi cuprinsă între 9 și 11 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București miercuri, 28 octombrie

În intervalul 28 octombrie, ora 08:00 – ora 15:00, vremea se va menține închisă, cu ploi slabe și temporare. Cantitățile de apă estimate vor fi de 1-3 l/mp, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile vor crește ușor, iar maxima zilei va ajunge la 13-14 grade Celsius.

Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Capitală

ANM precizează că, pentru municipiul București, va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ în intervalul 27 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 15:00.

De asemenea, meteorologii au emis o atenționare meteorologică de cod galben pentru ploi însemnate cantitativ, valabilă în intervalul 27 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 12:00.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, mesajul poate fi actualizat, inclusiv prin emiterea unor avertizări pentru fenomene severe imediate, de tip nowcasting.

Cum va fi vremea în București în următoarele zile

Potrivit prognozei publicate pentru perioada 26 octombrie – 8 noiembrie 2026, Capitala va avea parte de vreme instabilă, cu un nou episod de ploi mai probabile spre finalul săptămânii.

Marți, 27 octombrie: cer noros și ploi temporare. Sunt estimate cantități de apă de aproximativ 20–30 l/mp, potrivit prognozei speciale transmise de ANM.

cer noros și ploi temporare. Sunt estimate cantități de apă de aproximativ 20–30 l/mp, potrivit prognozei speciale transmise de ANM. Miercuri, 28 octombrie: ploi slabe și temporare în prima parte a zilei, apoi vremea se poate ameliora.

ploi slabe și temporare în prima parte a zilei, apoi vremea se poate ameliora. Joi, 29 octombrie: crește probabilitatea de înnorări și ploi, însă acestea ar urma să fie pe arii restrânse.

crește probabilitatea de înnorări și ploi, însă acestea ar urma să fie pe arii restrânse. Vineri, 30 octombrie: probabilitatea de ploaie se menține ridicată, iar temperaturile ar putea scădea.

probabilitatea de ploaie se menține ridicată, iar temperaturile ar putea scădea. În perioada 31 octombrie – 3 noiembrie: ANM estimează în continuare o probabilitate ridicată de precipitații în Capitală.

Cod galben de ploi însemnate cantitativ în alte şapte judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, ce vizează Capitala şi alte şapte judeţe situate în Dobrogea şi Muntenia, până miercuri la ora 12:00.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 27 octombrie, ora 10:00 - 28 octombrie, ora 12.00, va fi în vigoare Codul galben de ploi însemnate cantitativ, în judeţele Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de 40 l/mp.

Totodată, pentru perioada 27 octombrie, ora 16:00 - 28 octombrie, ora 15:00, a fost emisă o informare de ploi moderate cantitativ în sudul şi estul teritoriului, precum şi în zona Carpaţilor de Curbură. Cantităţile de apă vor fi în general de 10-30 l/mp.

Pe parcursul zilei de marţi (27 octombrie), la altitudini de peste 1.700 m, în special în Carpaţii Meridionali, vor mai fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3-5 cm. Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul şi centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei şi în Dobrogea, cu rafale în general de 40-50 km/h şi de peste 60-80 km/h pe crestele montane.