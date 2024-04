Un nor de praf saharian ”extrem de dens” ajunge în Europa

Avertismentul vine de la Serviciul Copernicus de Monitorizare a Atmosferei (CAMS) al Uniunii Europene. Norul va reduce vizibilitatea și va acoperi cu praf zonele exterioare, mai spun specialiștii, potrivit Mediafax.

Norul de praf este al treilea de acest tip care ajunge în Europa în ultimele săptămâni. Totuși, este primul catalogat drept „excepțional de dens”, potrivit Sky News. Specialiștii spun că în unele zone vor fi depășite limitele maxime privind calitatea aerului.

Norul format în Sahara a întrat în Europa prin Spania și va ajunge în Franța, în Germania și în sud-estul Marii Britanii. Marți, norul va părăsi continentul trecând peste Suedia, Finlanda, Marea Baltică și nord-vestul Rusiei.

Specialiștii susțin că vremea caldă a favorizat formarea și călătoria norului de praf african. Deși nu este neobișnuit ca praful din Sahara să ajungă în Europa, în ultimii ani a existat o creștere a intensității și frecvenței unor astfel de episoade, schimbările climei reprezentând explicația, mai spun experții.

Primii doi nori de praf au traversat Europa peste Marea Mediterană și sudul Europei.

?️?#CopernicusAtmosphere forecasts show the exceptionally large-scale #SaharanDust transport across Europe.



The latest episode has been leading to high PM10 concentrations at ground level for the Iberian Peninsula, and some parts of France & Germany.



