Prognoza iernii pentru Europa se schimbă: Ploi multe, zăpadă puțină și temperaturi peste normal. Vortexul polar poate răsturna situația

Prognoza iernii pentru Europa se schimbă: Ploi multe, zăpadă puțină și temperaturi peste normal. Foto: Getty Images

Europa se îndreaptă spre o iarnă mai blândă decât în mod normal, dar cu multă umezeală, ploi frecvente și mai puțină zăpadă în multe regiuni. Cea mai nouă prognoză sezonieră analizată de Severe Weather Europe arată însă și un semnal care merită urmărit: vortexul polar ar putea slăbi în mijlocul iernii, ceea ce ar putea deschide temporar drumul unor episoade de frig mai puternic și ninsori, inclusiv în nordul și centrul continentului.

În spatele acestei evoluții se află un Super El Niño care ar putea deveni cel mai puternic din ultimii peste 75 de ani. Fenomenul se intensifică rapid în Pacific și este așteptat să atingă vârful spre sfârșitul anului, iar Organizația Meteorologică Mondială estimează că va continua pe tot parcursul iernii.

Pentru Europa, efectul principal ar urma să fie o circulație puternică dinspre Atlantic, care va aduce aer mai blând și mai umed peste mare parte din continent. Cu alte cuvinte, tabloul general nu indică o iarnă clasică, geroasă și cu zăpadă persistentă, ci una dominată mai degrabă de temperaturi peste normal și precipitații frecvente.

Europa, mai caldă decât normal. Sudul continentului ar putea rămâne blând până în februarie

Datele ECMWF pentru decembrie, ianuarie și februarie arată temperaturi peste medie în cea mai mare parte a Europei.

Decembrie ar urma să înceapă blând aproape peste tot. În ianuarie, temperaturile ar rămâne ridicate, deși nordul continentului ar putea începe să se apropie de normal. În februarie, nordul Europei ar putea avea o vreme mai apropiată de ceea ce este obișnuit pentru sezon, în timp ce jumătatea sudică ar rămâne mai caldă decât media. Pentru martie, semnalul revine din nou spre o vreme în general blândă.

Cele mai mari șanse pentru pătrunderi de aer rece apar în nord-vestul Europei, acolo unde sistemele de joasă presiune venite din Atlantic pot trage temporar aer rece dinspre nord.

Mai multe ploi, dar mai puțină zăpadă

Prognoza arată și precipitații peste normal în mare parte din Europa, mai ales în vest, centru și sud-est. Aerul umed venit din Atlantic ar putea aduce episoade dese de ploaie pe parcursul iernii.

Problema este că mai multe precipitații nu înseamnă automat și mai multă zăpadă.

Pentru ninsoare este nevoie și de aer suficient de rece, iar actualul tipar nu favorizează acest lucru pe scară largă. Modelele indică un deficit de zăpadă în cea mai mare parte a Europei, cu excepția nordului continentului și a zonelor montane înalte, în special din Alpi.

Stațiunile de schi aflate la altitudini mai joase ar putea avea astfel un sezon dificil. La peste 1.800-2.000 de metri, situația se schimbă: acolo unde temperaturile rămân suficient de scăzute, umezeala adusă din Atlantic poate produce chiar ninsori peste medie.

Vortexul polar ar putea da peste cap prognoza în mijlocul iernii

Există însă un element care poate schimba brusc situația: vortexul polar. ECMWF vede o slăbire neobișnuită a vânturilor stratosferice începând de la sfârșitul lunii decembrie și continuând spre mijlocul iernii. Un vortex polar mai slab poate permite aerului rece din regiunile polare să coboare mai spre sud.

Dacă slăbirea devine suficient de puternică și apare o încălzire stratosferică bruscă, șansele pentru episoade reci cresc în nordul și centrul Europei. Asta nu înseamnă însă că frigul sau ninsoarea sunt garantate într-o anumită țară.

Pentru februarie, modelele continuă să favorizeze în general o Europă blândă, dar există unele semnale că sistemele de joasă presiune ar putea coborî mai mult spre centrul continentului. Într-un asemenea scenariu, aerul rece ar putea pătrunde pentru perioade scurte mai spre sud.

Concluzia actuală este că iarna 2026-2027 ar putea fi mai caldă și mai umedă decât în mod obișnuit în mare parte din Europa, cu mai puțină zăpadă în zonele joase. Totuși, o iarnă blândă în ansamblu nu exclude deloc câteva episoade scurte și intense de frig sau ninsori abundente.