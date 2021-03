Prognoza meteo 14 martie 2021. Cod galben de ceață în mai multe județe ale țării

Hepta

Sunt multe județe din țară aflate sub cod galben de ceață. Acestea rămân valabile până la ora 10:00. Ceaţa ce determina scăderea vizibilităţii, local sub 200 m şi izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.