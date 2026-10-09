Se răcește brusc și vin ploile. Cum arată prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

<1 minut de citit Publicat la 08:33 09 Oct 2026 Modificat la 09:16 09 Oct 2026

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 12 octombrie - 9 noiembrie. Potrivit specialiștilor, vremea se răcește de zilele viitoare, astfel că pe tot parcursul perioadei vom avea parte de temperaturi apropiate de cele normale datei din calendar.

Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice și local în cele centrale, dar mai ales în cele sudice, iar în cele vestice și

nord-vestice va fi deficitar.

Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.