Temperaturile urcă la 30 de grade, apoi vremea se schimbă brusc. Când vine frigul și unde va ploua. Anunțul ANM

Temperaturile urcă la 30 de grade, apoi vremea se schimbă brusc și vin ploile. Foto: Getty Images

Temperaturile vor urca până la 30 de grade în următoarele zile, dar vremea se va schimba rapid. De duminică, răcirea va cuprinde treptat țara, iar ploile vor apărea mai întâi în vest, nord-vest și la munte, apoi se vor extinde în jumătatea de vest a țării, a anunțat Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3 CNN.

Elena Mateescu: Vremea se va răci de la sfârșitul săptămânii, iar schimbarea se va simți cel mai bine de duminică. Temperaturile vor coborî mai întâi în vestul, centrul și nordul țării, unde maximele nu vor mai trece de 15-18 grade, iar apoi răcirea va ajunge și în restul regiunilor. Până atunci însă, vremea rămâne neobișnuit de caldă, cu maxime care pot ajunge vineri chiar la 30 de grade în extremitatea sudică. Sunt așteptate și ploi, mai întâi în vest, nord-vest și la munte, apoi în jumătatea de vest a țării.

Elena Mateescu, meteorolog ANM: Se va răci de la finalul săptămânii, mai precis de duminică, când, îndeosebi în partea de vest, centru și nord a țării, temperaturile nu vor mai depăși 15-18°C, în timp ce în sud-sud-est vom mai conta pe valori de până la 20-24°C, inclusiv în Capitală, 23-24°C, pentru ca ziua de duminică să aducă răcire și în restul țării.

Până atunci însă, să ne bucurăm de aceste zile în care maximele se vor situa între 20-21°C, de pildă pe litoral, și în jurul valorii de 28-29°C în partea de vest-sud-vest a țării, inclusiv în ziua de vineri, când așteptăm valori de până la 30°C în extremitatea de sud a țării.

Vom vorbi la acest final de săptămână, mai precis chiar în noaptea de joi spre vineri, și de probabilitatea de a consemna precipitații în cantități sub 10-15 l/mp la început, în special în partea de vest, nord-vest a țării și în zona de munte, după care în jumătatea de vest a țării, spre finalul săptămânii.

Este bine să plouă, ținând cont de contextul în care seceta pedologică și hidrologică este una extremă și vorbim, cel puțin de șapte luni consecutive, din martie până la finalul lunii septembrie, de un deficit semnificativ lunar, comparativ cu mediile specifice perioadei respective.