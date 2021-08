Radu Tudor: În România ultimilor 30 de ani, peste 10.000 de persoane cu preocupări fundamentalist-extremiste au fost expulzate

Am cunoscut multi ofiteri de informatii specializati in acest domeniu, care trecusera insa si prin contraspionaj, informatii externe sau contrainformatii economice. Principiul dupa care s-au ghidat specialistii romani in antiterorism a fost mereu precautie & preventie maxima.

Cu o buna resursa Humint (venita, e adevarat, si din perioada DSS), cei din Brigada Antiterorista au reusit sa previna multe evenimente nedorite.

Exceptia s-a numit atentatul asupra ambasadorului Indiei la Bucuresti, in august 1991. N-a murit, dar gloantele militantilor sikh lansate in plina zi pe Bulevardul Aviatorilor i-au generat probleme medicale serioase.

In Romania ultimilor 30 de ani, peste 10000 de persoane cu preocupari fundamentalist-extremiste au fost expulzate din #Romania, la cererea #SRI, prin decizii judecatoresti definitive.

Promit sa revin acesupra acestui subiect generos, am tolba plina de informatii

#antiterorism

