Radu Tudor: De ce atacă Ungaria atât de josnic România, când ar trebui să fie un prieten și un aliat

Acest demers, extrem de grav, intra in conflict profund cu profilul de tara membru UE si NATO a Ungariei, tara care ar trebui sa fie prietena si aliata tarii noastre, nu un adversar.

Am postat pe aici de-a lungul timpului zeci de articole ce descriu un derapaj constant al regimului Orban si alunecarea Ungariei catre autoritarism, iliberalism, o democratie deteriorata si un comportament specific Estului, nu Vestului. Dar se pare ca tocmai Estul e cel care conteaza in ecuatia analizei mele, pe care o voi publica in mai multe episoade.

De ce ataca Ungaria atat de josnic Romania?

Continuarea, pe radu-tudor.