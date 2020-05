Efectul devastator al unui razboi declansat asupra Romaniei de azi

Multumesc realizatorului de radio Nicu Popescu pentru aceasta dezbatere placuta si utila : “Euroatlantica” – RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (7 mai, ora 21:05)

Realizator: Doamnelor si domnilor, buna seara! La microfon Nicu Popescu. In laboratoarele de pe intreg mapamondul se incearca de o buna bucata de timp gasirea unui remediu la pandemia #COVID-19. Pe de o parte, #medicamente contra noului #coronavirus SARS-CoV-2, pentru a vindeca oamenii imbolnaviti si pe de alta parte, crearea unui #vaccin care sa previna infectarea cu acest agent patogen. Aparitia lui a determinat intrarea, practic, a intregului mapamond intr-o vrie din care acum cauta cu infrigurare sa iasa. Si dupa cum constatati cu totii, este foarte greu, pentru ca au fost atinse lucruri esentiale pentru oameni, fiinta umana fiind prin excelenta una sociala. Oameni au fost izolati in case, fara activitati economice, sociale, culturale si sportive, fara transporturi. Dar daca ar fi sa luam cifrele seci, cum sunt cele ale Universitatii Johns Hopkins din Statele Unite, centralizate in cursul serii, ele arata cam asa: peste 3.784.000 de pacienti confirmati infectati cu SARS-CoV-2, cu peste 264.000 de decese. In Statele Unite, peste 1.231.000 de confirmati, peste 220.000 in Spania, peste 214.000 in Italia, peste 202.000 in Marea Britanie, peste 177.000 in Rusia, 174.000, Franta, 168.000, Germania, peste 131.000 in Turcia, peste 127.000 in Brazilia, peste 103.000 in Iran – tari mari, cu populatie numeroasa, cu un mare potential economic. La noi in tara, 14.499 de persoane infectate, 6.144 declarate vindecate si externate, 886 de decese. De la inceputul pandemiei, in special din statele democratice occidentale si in primul rând din Statele Unite, s-a facut apel la o foarte mare grija in legatura cu informatiile vehiculate si a fost atentionata populatia asupra fenomenului de #fakenews, stiri false, care isi gasesc loc in aceasta perioada. Cum informatia – nu-i asa? – se spune ca inseamna putere si deci, securitate si siguranta, de la cea personala la cea statala, incercam sa deslusim aceste aspecte ale fenomenului de fake news atât din punct de vedere, teoretic, cât si practic, cu doi invitati: doamna profesor universitar doctor Alina Bârgaoanu, decan, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice de la SNSPA. Buna seara, doamna decan!

Alina Bârgaoanu: Buna seara! Si multumesc pentru invitatie!

Realizator: Si domnul #RaduTudor, jurnalist si analist politico-militar. Buna seara!

Radu Tudor: Buna seara, dle Popescu, multumesc pentru invitatie!

Realizator: Doamna decan, am o prima intrebare pentru dumneavoastra. Se poate explica de ce s-a incercat si se incearca in aceasta perioada, in care lumea ar trebui sa puna umarul sa caute medicamente, vaccinuri, se lanseaza si se propaga atât de multe informatii false?

Alina Bârgaoanu: Primul – am ascultat cu mare interes introducerea foarte buna pe care ati facut-o la emisiune, chiar va felicit. Nu este un compliment gratuit, ci este o apreciere sincera. Si ati facut trimitere la faptul ca inca de la inceputul pandemiei au fost transmise mesaje oficiale cu privire la faptul ca #pandemia este insotita, pas cu pas, de infodemie, adica, de un adevarat bombardament informational sau mai degraba dezinformational, care amplifica pandemia, ii schimba contururile. Acum am ajuns chiar intr-o situatie in care nici nu mai stim când a inceput pandemia. Cu siguranta, pandemia va trece, adica aspectele medicale probabil ca se vor estompa, dar estimarea mea este ca #infodemia va ramâne, chiar se va amplifica. Era, cred, ca de asteptat, pentru ca de ceva timp, planeta, Uniunea Europeana, relatia transatlantica, #SUA, chiar, sunt confruntate cu aceasta problema a dezinformarii din mediul digital, sau, ca sa nu o etichetam din prima drept dezinformare, cu schimbari majore in ecosistemul de informare. Am in vedere explozia uluitoare a platformelor digitale, am in vedere faptul ca informatia circula instantaneu, intr-o maniera virala, fara a fi verificata de nimeni, am in vedere faptul ca presa mainstream – si ma bucur ca domnul Radu Tudor va avea o interventie – este si ea o victima a acestei ascensiuni uluitoare a platformelor digitale. Inca o data, sunt fenomene mult mai vechi, mai vechi insemnând – acum mi se pare vechi, dar ele sunt relativ recente – de aproximativ doi, trei, poate cinci ani, iar in criza s-a intrat cu toate aceste slabiciuni structurale, comorbiditati, cum le-am numit eu intr-un articol.

Realizator: Radu Tudor, spune-mi, te rog, când ti-ai dat seama, legat de problematica COVID-19, ca lucrurile au, asa, o tenta si subversiva, daca putem sa o numim?

Radu Tudor: Ca sa fiu foarte sincer – si salutând-o pe dna profesor Alina Bârgaoanu -, in momentul in care am vazut primele postari ale domniei sale, insistente si binevenite, in legatura cu #infopandemia, am corelat câteva dintre elementele pe care ni le-a semnalat si fost ca niste becuri aprinse in toata casa. Am reusit sa vedem la lumina toate problemele care apar. E mai mult decât necesar demersul zilnic pe care il face doamna profesor Bârgaoanu si cred ca astfel de elemente tin de trezirea unor tari, trezirea unor natiuni care se pot afunda pe nesimtite intr-un abis extrem de periculos. De ce spun lucrul acesta? Pentru ca acest razboi imens, cum a fost definita lupta impotriva pandemiei de coronavirus, este un razboi. Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus: suntem in #razboi. Se suprapune peste un alt razboi, care exista deja si care se manifesta intr-un mod de extrem de virulent si aici, in #România. Ma refer la razboiul #hibrid, in toate dimensiunile sale. O componenta esentiala a razboiului hibrid o reprezinta manipularea, o reprezinta campaniile de fake news, pe scurt, niste minciuni foarte bine ticluite, amestecate cu sferturi sau cu jumatati de adevar, dar care au o singura tinta, dle Popescu si stimata doamna profesor Bârgaoanu – si anume, zapacirea mintilor, care sunt si asa agresate de tot felul de probleme zilnice, de spaima ca aceasta pandemie i-ar putea lovi si pe ei si un creier agresat este mult mai vulnerabil in fata unor astfel de manipulari. E de datoria noastra, in primul rând, sa o spunem cât se poate de clar ca institutiile media clasice, traditionale, recunoscute pe plan national si international sunt cea mai buna resursa de informatii clare, verificate, venite de la autoritati sau din surse care confera incredere, nu de ieri, de azi, ci dintotdeauna. Mediul online este cel care, din pacate, neavând niste reguli clare, rostogoleste si impinge, forteaza, inclusiv institutiile traditionale mass media, mainstream, sa preia sau sa fi tentate sa smulga din acest, sa spunem, domeniu de audienta al stirilor mai putin verificate, al informatiilor care sunt plasate cu un anumit interes geostrategic sau chiar al minciunilor sfruntate spuse de unii si de altii despre medicina, despre stiinta, despre evolutia omului, despre civilizatia umana. Este un amestec extrem de periculos si de toxic de minciuna care incearca sa arunce la lada de gunoi a istoriei tot ceea ce am capatat noi ca evolutie umana, sa zicem, in ultimii 150 de ani, de la vaccinuri pâna la evolutia telecomunicatiilor, care sunt astazi, iata, cruciale pentru salvarea de vieti, prin teleconferintele pe care le fac medicii români cu medicii din Statele Unite sau din Italia, de exemplu. Si aici mai putem da multe argumente. Dar cred ca o institutie atât de solida cum este Radio România si toate celelalte institutii mass media au in momentul de fata o responsabilitate mult mai mare decât in ultimii 30 de ani pentru a explica populatiei ca nu trebuie sa creada tot ce vede si ce aude si trebuie sa se indrepte acolo unde increderea a existat dintotdeauna.

