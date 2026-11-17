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Consiliul Afaceri Externe (CAE) al Uniunii Europene (UE) se reunește, pe 17 noiembrie 2026, la Bruxelles, pe componenta sa de apărare, discutând, între altele relațiile UE cu China și SUA, dar și sprijinul pentru Ucraina, relatează Agerpres.

La Consiliul Afaceri Externe din 17 noiembrie vor participa miniștrii Apărării ai UE, reuniunea fiind prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Relațiile UE-China

Consiliul va începe reuniunea cu o discuție privind aspectele legate de securitate și apărare ale relațiilor UE-China, axându-se pe provocările în materie de securitate și pe dependențele critice, mai scrie https://www.consilium.europa.eu/.

Ultimul summit UE-China a avut loc la 24 iulie 2025. UE a subliniat, în cadrul celui mai recent Summitul cu China din 2025, că trebuie să existe o relație comercială mai echilibrată și mai avantajoasă pentru ambele părți, bazată pe echitate și reciprocitate.

Liderii UE și ai Chinei s-au angajat, de asemenea, în context, să susțină ordinea internațională bazată pe norme și să colaboreze pentru a proteja multilateralismul.

UE și-a reiterat apelurile adresate Chinei de a nu oferi niciun sprijin material care să susțină baza militar-industrială a Rusiei.

Totodată, Uniunea și-a reconfirmat politica 'O singură Chină' și și-a exprimat preocuparea cu privire la tensiunile crescute din strâmtoarea Taiwan și la instabilitatea din Marea Chinei de Est și Marea Chinei de Sud. UE și-a afirmat opoziția față de oricare încercare unilaterală de a schimba statu-quo-ul prin forță sau constrângere.

UE și China reprezintă împreună aproape 30% din comerțul mondial cu bunuri și servicii și peste o treime din PIB-ul mondial.

China este al treilea partener comercial al UE, ca mărime, la comerțul combinat cu bunuri și servicii, în timp ce UE este principalul partener comercial al Chinei.

În 2025, UE a exportat bunuri în valoare de 199,5 miliarde de euro în China și a importat bunuri în valoare de 571,3 miliarde de euro. Aceasta reprezintă un deficit comercial de peste 370 de miliarde de euro, în creștere față de 2024, când deficitul era de 305 miliarde de euro.

Conform site-ului Consiliului UE, abordarea în materie de politici a Uniunii față de China este multidimensională, UE fiind simultan un partener, un concurent și un rival sistemic.

Relațiile UE-SUA

Miniștrii Apărării din UE vor discuta, la reuniunea CAE din 17 noiembrie, și despre securitatea și apărarea transatlantică, împreună cu subsecretarul pentru politica de apărare al Statelor Unite, Elbridge Colby.

În urma declarației comune UE-SUA din 21 august 2025, Consiliul a adoptat în mod oficial, în iunie 2026, două regulamente de instituire a reducerilor tarifare ale UE. Regulamentele elimină taxele vamale rămase pentru mărfurile industriale din SUA, acordă acces preferențial pentru anumite produse agricole și prelungesc suspendarea taxelor la importurile de homar (din toate țările, nu numai din SUA).

Regulamentele includ un mecanism de salvgardare, un mecanism de suspendare care permite UE să ia măsuri în cazul în care SUA nu își respectă angajamentele și o clauză de încetare a efectelor în temeiul căreia regulamentul principal se va aplica până la sfârșitul anului 2029, iar Regulamentul privind importurile de homar va expira în iulie 2030, dacă nu se iau măsuri suplimentare.

Potrivit site-ului Consiliului European, relația transatlantică este o arteră esențială a economiei mondiale. Împreună, Uniunea Europeană și SUA reprezintă aproape 30% din comerțul mondial cu bunuri și servicii și 43% din produsul intern brut mondial (PIB, exprimat în dolari). UE și SUA au relația economică cel mai îndeaproape integrată din lume.

În 2025, UE a înregistrat un excedent comercial de 20 de miliarde de euro cu SUA, luând în considerare atât bunurile, cât și serviciile.

Sprijinul UE pentru Ucraina

Consiliul Afaceri Externe din 17 noiembrie 2026 va lua în discuție și sprijinul UE pentru Ucraina, cu accent pe apărarea aeriană și pe integrarea Ucrainei în baza industrială și tehnologică de apărare europeană. Ministrul ucrainean al apărării, Yevhenii Khmara, a fost invitat să participe la începutul acestei sesiuni, potrivit https://www.consilium.europa.eu/.

UE consideră că Uniunea și statele sale membre sunt cel mai mare furnizor de sprijin financiar, economic, militar și umanitar al Ucrainei, până în prezent fiind mobilizate 235,9 miliarde de euro, dintre care:

121,7 miliarde de euro furnizate de la bugetul UE sau garantate de acesta;

77,9 miliarde de euro sub formă de măsuri de asistență militară;

17 miliarde de euro sub formă de sprijin pentru refugiații din interiorul UE;

15,5 miliarde de euro sub formă de sprijin din partea statelor membre ale UE;

3,8 miliarde de euro constând în venituri obținute din active rusești blocate;

De la începutul războiului din Ucraina, UE a impus de asemenea Rusiei 21 de pachete de sancțiuni individuale și economice, precum și măsuri diplomatice și restricții în materie de vize, cu scopul de a slăbi baza economică a Rusiei, lipsind această țară de tehnologii și piețe critice și reducând în mod semnificativ capacitatea sa de a purta războaie.

Anterioara reuniune a Consiliului Afaceri Externe, pe dimensiunea miniștrilor de externe, a avut loc la 16 noiembrie 2026.

S-a luat în discuție războiul din Ucraina, cu accent pe modalitățile de consolidare a Ucrainei pentru iarna următoare și pe modalitățile de abordare a campaniei hibride continue a Rusiei care vizează UE și statele sale membre.

De asemenea, Consiliul a făcut un bilanț al situației din Orientul Mijlociu, punând accentul pe Siria și pe sprijinul UE pentru tranziția politică a țării și pentru redresarea sa socio-economică.