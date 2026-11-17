Alexandru Rafila. Foto: Agerpres

Preşedintele Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaţilor, Alexandru Rafila, a pledat marţi pentru o mai bună colectare a veniturilor bugetare care ar putea determina o alocare suplimentară pentru sistemul sanitar, dar şi pentru dezvoltarea unor asigurări complementare şi suplimentare.

Fostul ministru al Sănătăţii a susţinut că parcursul sistemului sanitar în ultimii ani a fost unul "pozitiv", iar lucrul acesta poate fi remarcat în investiţii şi alocările bugetare. Astfel, bugetul Sănătăţii, de peste 100 de miliarde lei, este unul "deloc neglijabil", chiar dacă reprezintă jumătate din suma alocată, în medie, de ţările UE sau OCDE.

"Să nu uităm că din cei aproape 6% din PIB o contribuţie importantă, cam 25%, o au oamenii. Plătesc din buzunar 25% din servicii, ceea ce este mult, foarte mult pentru o ţară din Uniunea Europeană. Probabil este cel mai mare procent pe care cineva îl plăteşte din buzunar pentru servicii de sănătate, inclusiv medicamente. Media UE este în jur de 15 - 16%. Noi suntem pe la 26%", a explicat el, în cadrul evenimentului "Sănătatea ca investiţie naţională", organizat de Profit Health Forum.

Rafila a pledat pentru surse noi de finanţare a sistemului de sănătate. În acest sens, el a subliniat importanţa unei mai bune colectări la bugetul de stat. Aceşti bani ar putea reprezenta o sursă "sustenabilă" şi "cuantificabilă" pentru finanţarea sistemului de sănătate, a afirmat deputatul PSD.

"România nu reuşeşte această performanţă. (...) Noi colectăm 32 - 33% din PIB la buget şi media UE este de 45%. Deci, 12 puncte procentuale din PIB, din care ar putea fi luate 3 - 4, ca să vină la sănătate, ar putea să ajungă, dacă ar fi o colectare mai bună", a indicat el.

Rafila a susţinut, de asemenea, dezvoltarea unui sistem de asigurări complementare şi suplimentare, pentru care ar fi necesar şi un mecanism fiscal de încurajare.

"Trebuie să existe nişte clarificări - nu reduceri ale pachetului de servicii de sănătate, dar nişte clarificări. Am văzut că există listă de aşteptare pentru anumite tipuri de analize, de investigaţii. Se întâmplă peste tot şi este firesc, dar ceea ce nu cred că am reuşit încă este transparentizarea şi comunicarea corectă a acestui lucru. (...) Să sperăm că noul sistem unic integrat, platforma integrată a asigurărilor de sănătate va putea să ofere această facilitate, într-un viitor nu foarte îndepărtat. Şi o să putem să dezvoltăm, poate, şi acest sistem de asigurări complementare şi suplimentare, inclusiv când discutăm de alegerea medicului, pentru că în România, în continuare, omul merge mai puţin la spital, merge mai degrabă la un anumit medic şi trebuie să înţelegem că dacă vrei să ai această opţiune trebuie să ai fie o asigure, fie să aştepţi un timp, care să facă posibilă consultaţia la un anumit medic", a transmis fostul ministru al Sănătăţii.

Alexandru Rafila a subliniat importanţa resursei umane din Sănătate, dar şi a unui "un parteneriat deschis şi onest" cu reprezentanţii industriei medicale, pentru a asigura predictibilitate în aprovizionare.