Analistul politic Radu Tudor: „Aceasta e ruptura începutului de an electoral 2019”

Foto: captură Antena 3

Reprezentanţii Rezist au postat, pe Facebook, un mesaj prin care îl critică pe Dacian Cioloş care a spus, într-o declaraţie lansată în presă, că se poate demonstra că oricine poate avea cel puţin o legătură cu Securitatea.

„Acest moment reprezinta unul din cele mai interesante in anul electoral 2019”, susține analistul politic Radu Tudor.

„Ruptura publica a celor de la #rezist de fostul premier Dacian Ciolos ar putea sa insemne destramarea relatiei politice a lui Ciolos cu USR.

E binecunoscut faptul ca USR este bratul politic al #rezist, iar la toate protestele anti-PSD, USR a avut un rol central.

Ruptura Ciolos-USR pe motiv de securism inseamna ca partidul lui Ciolos (Plus) va merge singur in alegerile europarlamentare. Fara USR, aceasta formatiune noua are sanse mici, cel mult pentru un loc de europarlamentar care sa-l trimita din nou la Bruxelles pe Ciolos.



Iar pentru prezidentiale, fostul premier votat de PSD si PNL, alipit de USR si refugiat in mini-partidul Plus nu va mai insemna nimic din punct de vedere electoral.

Greutatea politica a lui Ciolos, atata cat e azi, este data de lipirea sa de imaginea si obiectivele USR si implicit #rezist.

O separare a apelor aduce o veste foarte proasta pentru Dacian Ciolos si o veste buna pentru Klaus Iohannis, care va ramane singura optiune la prezidentiale din tabara anti-PSD.



Un divort spectaculos in debutul anului electoral 2019.

Ce surprize mai urmeaza?”, a scris Radu Tudor, luni, pe blogul său.