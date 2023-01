Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, s-a întâlnit cu Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA la Bucureşti

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, s-a întâlnit cu Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA care urmează să ajungă la Bucureşti luna viitoare.

Sursa foto: Facebook | Andrei Muraru

Andrei Muraru a anunţat, într-o postare pe Facebook, că a discutat cu ambasadorul SUA inclusiv despre facilitarea accesului României în Programul Visa Waiver.

"Am avut ieri o primă întâlnire cu noua ambasadoare a SUA în România, doamna Kathleen Kavalec, care urmează să ajungă la începutul lunii următoare în București.

Am abordat subiectele importante din perspectiva relației bilaterale, evidențiind dosarele care pot duce la consolidarea Parteneriatului nostru Strategic și pe care vom conlucra intens în următoarea perioadă: demararea unor pași concreți pentru facilitarea accesului României în Programul Visa Waiver, consolidarea relației economice, sprijinirea eforturilor României în lupta anticoruptie și a consolidării instituțiilor democratice, avansarea cooperării bilaterale în domeniul securității și continuarea cooperării dintre Statele Unite și România pentru sprijinirea Ucrainei în contracararea agresiunii ruse.

Great partners think alike, but the best partners work together towards common goals!", a scris Andrei Muraru într-o postare pe Facebook.