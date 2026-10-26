Avertismentul lui Luca Niculescu pentru marile companii. Cristian Erbașu: „S-a spus că până în primăvară avem sabia deasupra capului”

La finalul întâlnirii, Guvernul a transmis că au fost discutate măsuri pentru relansarea economiei, stimularea investițiilor și susținerea antreprenoriatului. Foto: Guvernul României

La întâlnirea dintre premierul Luca Niculescu și reprezentanții mediului de afaceri de luni, aceștia din urmă i-au cerut prim-ministrului să nu majoreze salariul minim pe economie, a declarat la Antena 3 CNN Cristian Erbașu, președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), care a participat la discuție. Antreprenorul a spus că ar fi o „povară” în plus, pe care mediul de afaceri nu ar putea să o susțină. Erbașu a mai spus că unii miniștri au dat asigurări că nu vor urma noi majorări de taxe și impozite, dar au plecat de la Palatul Victoria fără nicio promisiune sau măsuri concrete. În același timp, marile companii au fost avertizate: „până la primăvară, România este cu sabia deasupra capului”.

Discuția de la Palatul Victoria între premierul Luca Niculescu și mai mulți miniștri, de-o parte, și reprezentanții mediului de afaceri, de cealaltă parte, nu s-a încheiat cu vreo concluzie, promisiune sau măsuri concrete, ci doar cu „bune intenții” ale ambelor părți, a declarat Cristian Erbașu, președintele CAIR.

Întrebat dacă Guvernul s-a angajat să achite facturile restante către mediul de afaceri, Cristian Erbașu a răspuns: „Nu au spus nici că dau, nici că nu dau. Deci a fost o întâlnire mai mult decât protocolară. Într-adevăr, bunele intenții de ambele părți s-au exprimat. Partea patronală și-a expus în marea majoritate a domeniilor care au fost prezente, care au acoperit o parte mare din economia noastră, durerile cât au putut într-o oră și jumătate”.

Antreprenorul a adăugat că a fost „evidentă” dorința Guvernului de a rezolva cât mai multe dintre probleme, dar nu au primit nicio promisiune.

„Este evident că dorința Guvernului este să rezolve cât e posibil de mult, dar promisiuni nu s-au făcut și nici nu cred că se puteau face promisiuni decât în sensul că se va încerca să se rezolve cât mai mult din problemele pe care noi le-am expus.

Trebuie să ținem cont de faptul că, în momentul ăsta, printr-o rectificare, se pot rezolva câteva probleme. Nu ne așteptăm la niște minuni, pentru că și rectificarea aceasta are o limită. Deci nu îmi dau seama dacă este o rectificare pe minus”, a spus Erbașu la Antena 3 CNN.

Președintele CAIR a mai spus că nu s-a discutat despre noi taxe sau majorări de taxe în 2027, dimpotrivă, au fost miniștri care au spus că nu vor măriri de taxe, deoarece ar reprezenta o „tragedie” pentru economia românească.

„Nu au spus așa ceva, ba, din contră, câțiva miniștri au spus că intenția lor clară este să nu se mărească taxele și că ar fi chiar o tragedie, nu numai pentru firmele private, chiar și pentru buget, pentru că nu știu câți bani vor mai vor mai putea fi colectați anul viitor. Și chiar s-a menționat faptul că în acest an s-au colectat mult mai mulți bani la buget, mai ales pe TVA, decât în anii anteriori.

Din păcate, însă, sentimentul a fost că nu există clar o viziune pe un pe termen scurt sau mediu. Așteptăm. Probabil că va trebui să așteptăm până la întocmirea bugetului pe 2027, ca să vedem măcar o viziune pe termen scurt”, a spus Erbașu.

Avertismentul Guvernului pentru antreprenori

Președintele CAIR a adăugat că orice majorare de taxe se va răsfrânge, într-un final, asupra oamenilor.

„Știți cum este cu suportat de taxe și impozite? La un moment dat, toate lucrurile se vor răsfrânge asupra populației, pentru că firmele, o mare parte din ele probabil că vor da faliment, nu vor mai putea supraviețui, economia nu va mai funcționa.

În momentul în care nu mai funcționează, oamenii nu numai că nu vor mai avea venituri, vor rămâne și fără joburi, se va merge din rău în mai rău. Nu știu dacă mai se pot lua taxe în plus, în situația în care noi ne aflăm. Noi am fost destul de clari”, a spus el.

În acest context, reprezentanții mediului de afaceri i-au cerut premierului să nu majoreze salariul minim pe economie.

„Sindicatele cer mărirea salariului minim, însă cum poți să mărești salariul minim, când firmele sunt într-o situație extrem de grea și pentru ele a mări salariul minim ar fi încă o povară pe care nu ar mai putea să o suporte? Chiar s-a menționat acest lucru”, a spus el.

Reprezentanții mediului de afaceri au fost avertizați că până la evaluările agențiilor de rating din primăvara anului viitor, România rămâne cu „sabia deasupra capului.”

„Ce ni s-a menționat foarte clar, asta ca să plecăm înspăimântați de acolo, că până în primăvară avem sabia deasupra capului. Până se vor obține din nou cele trei evaluări ale agențiilor de rating, astfel încât din primăvară vedem în ce situație ne aflăm.

Pentru că de acum, de la cartonașul galben care ni s-a arătat în 2026, nu urmează decât ori rămâne pe galben, ori trecem direct pe cartonașul roșu la anul”, a spus Erbașu.

Ce a spus Guvernul Niculescu despre întâlnire

La finalul întâlnirii de la Palatul Victoria, Guvernul a transmis un comunicat de presă în care a anunțat că au fost discutate măsuri pentru relansarea economiei, stimularea investițiilor și susținerea antreprenoriatului.

În acest comunicat de presă, premierul a declarat că România nu poate face consolidarea fiscală „la nesfârșit prin creșterea taxelor”.

„Pentru a reporni motoarele economiei, investitorii au nevoie de un Guvern care să le fie partener corect, să ofere predictibilitate și pârghii de dezvoltare, stabilitate și să-și achite la timp obligațiile, să susțină sectoarele strategice, să stimuleze inovarea și să protejeze capitalul românesc.

La fel de important este ca statul să-și probeze corectitudinea prin reducerea risipei, cheltuirea mai eficientă a banului public, combaterea evaziunii și îmbunătățirea colectării. Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârșit prin creșterea taxelor”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a mai spus că România este „mai aproape ca niciodată de aderarea la OCDE”

„Este o oportunitate foarte mare pentru investiții, pentru accesul la capital, la piețe externe, la tehnologii moderne, dar și pentru modernizarea instituțiilor noastre”, a precizat Niculescu.

Măsurile propuse de mediul de afaceri premierului

Reprezentanţii IMM ROMANIA i-au propus premierului, la întâlnirea de luni, mai multe măsuri pentru relansarea economiei, între care educerea preţurilor la energie, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) şi acordarea de vouchere de vacanţă de minimum 1.600-2.000 lei pe an, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat al confederaţiei patronale, reprezentanţii IMM ROMANIA şi-au exprimat preocuparea faţă de absenţa unui capitol dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii în programul de guvernare 2026-2028, subliniind că IMM-urile reprezintă un pilon esenţial al economiei naţionale, iar nevoile lor trebuie reflectate în politicile guvernamentale prin măsuri concrete de susţinere a investiţiilor, de facilitare a accesului la finanţare şi de dezvoltare a antreprenoriatului.

IMM România a menţionat necesitatea identificării unor soluţii imediate pentru reducerea preţurilor la energie şi combustibili, având în vedere impactul semnificativ al acestora asupra costurilor de operare şi competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

„În ceea ce priveşte accesul la finanţare, considerăm necesare relansarea unor instrumente precum IMM INVEST şi dezvoltarea programelor dedicate start-up-urilor, inclusiv prin mecanisme de garantare prin FNGCIMM. Aceste măsuri urmăresc facilitarea accesului antreprenorilor la capital, stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă”, se arată în comunicat.

De asemenea, reprezentanţii organizaţiei au evidenţiat importanţa eliminării impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), a menţinerii cotei unice şi a clarificării regimului fiscal aplicabil microîntreprinderilor, inclusiv în ceea ce priveşte plafonul de încadrare şi cotele de impozitare.

În domeniul turismului, IMM România susţine acordarea voucherelor de vacanţă în valoare anuală de minimum 1.600-2.000 de lei, utilizabile exclusiv în România, precum şi acordarea unei bonificaţii de 20% pentru voucherele utilizate în extrasezon, în perioada octombrie-mai. Aceste măsuri urmăresc stimularea turismului intern, reducerea sezonalităţii şi susţinerea operatorilor economici din domeniu.

Pentru transportul internaţional, organizaţia solicită actualizarea cadrului fiscal aplicabil indemnizaţiilor conducătorilor auto profesionişti, prin majorarea plafonului de la 87,5 la 120 de euro pe zi, introducerea unui mecanism de indexare periodică şi creşterea celui de-al doilea plafon fiscal de la echivalentul a trei la patru salarii de bază.

În domeniul sănătăţii, IMM România susţine asigurarea unei finanţări corecte, predictibile şi sustenabile a serviciilor medicale, prin asigurarea resurselor bugetare şi a cadrului normativ necesar pentru stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2027, a valorii punctului pentru serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate la 8 lei.

„IMM România consideră că un dialog constant între autorităţi şi organizaţiile patronale este esenţial pentru identificarea unor soluţii aplicabile, adaptate realităţilor economice şi nevoilor întreprinderilor. În acest context, reafirmăm disponibilitatea de a contribui la procesul de consultare privind Programul de guvernare 2026-2028, promovând măsuri care să faciliteze investiţiile, să stimuleze antreprenoriatul şi să consolideze competitivitatea companiilor româneşti”, au transmis reprezentanţii confederaţiei.

La discuția de la Guvern au participat din partea mediului de afaceri: IMM România, Concordia, Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România, Romanian Business Leaders, Asociația Oamenilor de Afaceri din România.

Din partea Guvernului, la discuție au fost prezenți și: