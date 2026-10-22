Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară”

Ilie Bolojan, fostul premier al României. Foto: Agerpres

Fostul premier Ilie Bolojan a transmis, joi seară, că decizia de astăzi a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) „arată că a avut dreptate în ceea ce privește plata restanțelor salariale către magistrați”. El cere Guvernului Luca Niculescu să amâne sau să întârzie plățile, acuzând „o formă de aristocrație bugetară”.

„Decizia de astăzi a CEDO arată că am avut dreptate în ceea ce privește plata restanțelor salariale către magistrați. Guvernul primește acum argumentul decisiv pentru a tranșa această chestiune imorală și împovărătoare pentru români.

Într-o situație economică dificilă, este imoral ca statul să fie obligat să plătească imediat sume uriașe, de ordinul miliardelor de lei, fără să se țină cont de impactul asupra bugetului și de celelalte obligații față de cetățeni.

Pare o formă de aristocrație bugetară care poate dispune discreționar de banii românilor”, a scris Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier al României a mai transmis că, în actuala situație economică a României, amânarea sau întârzierea unor plăți nu înseamnă că statul încalcă drepturile omului, iar actualul Guvern va avea de ales pe cine servește: România sau aristocrația bugetară.

„CEDO pune sub semnul întrebării și unele hotărâri luate în România, pentru că există suspiciuni că judecătorii care le-au dat s-ar fi aflat într-un conflict de interese. Este o suspiciune care afectează credibilitatea justiției. Și așa, încrederea în instituții este scăzută.

Hotărârea CEDO arată că instanțele și-au depășit atribuțiile.

Deciziile privind modul în care sunt împărțiți banii țării trebuie să fie luate de Guvern și Parlament, în interesul tuturor. Mai ales în actuala situație economică a României, amânarea sau întârzierea unor plăți nu înseamnă că statul încalcă drepturile omului.

Actualul Guvern va avea de ales pe cine servește: România sau aristocrația bugetară”, a încheiat Ilie Bolojan.

Reacția acestuia vine după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis joi că România nu a încălcat Convenția prin neplata integrală a unor drepturi salariale câștigate în instanță de judecători.

Concret, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a informat joi că a respins, în unanimitate, cererile formulate de cinci judecători și foști judecători români care s-au plâns de neexecutarea integrală a unor hotărâri judecătorești prin care statul fusese obligat să le plătească diferite sume de bani, cu titlu de despăgubire pentru diferențele de remunerație considerate a fi discriminatorii în raport cu alte categorii de magistrați sau funcționari.