Bolojan: „În toate partidele sunt oameni raționali cu care se poate lucra. Cu golanii e greu să faci treabă”

Liberalii decid dacă urmează indicațiile lui Bolojan la votul pentru Guvernul Luca Niculescu. Foto: Hepta

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, vineri, la Sinaia, că în toate partidele sunt oameni raționali cu care se poate lucra, arătând că, dimpotrivă, cu „golanii” este greu să faci treabă, potrivit Agerpres.

„Cu cât mai mulți oameni normali intră în politică la toate partidele, cu atâta densitatea acestora de normalitate va fi mai mare (...). Cu cât mai mulți oameni normali sunt în politică, cu atâta este mai bine. Am avut ocazia să lucrez cu toate partidele în momentul de față (...). În toate partidele sunt oameni raționali cu care se poate lucra. Cu omul rațional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mișc anumite lucruri. Aveau (...) respectul unor înțelegeri, responsabilitatea... Cu golanii e greu să faci treabă”, a spus Bolojan, în cadrul Summitului Rethink România 2026 - „O viziune pentru România”.

Ilie Bolojan, despre fosta coaliție de guvernare

Fostul premier a arătat că, în cadrul fostei coaliții de guvernare, a încercat să fie corect cu toate partidele, însă au fost situații în care parteneri care au stat la masa discuțiilor declarau altceva în spațiul public.

„Aveam experiența unor coaliții la scară mai mică, la Oradea, cu UDMR și cu PSD. Ca să funcționeze o coaliție, vă dați seama, cu 4 partide, cum a fost acum, foarte complicată, cu niște istorii personale, cu istorii conflictuale, am încercat să fiu cât se poate de corect cu toți colegii, cu toate partidele, știind că la Oradea, dacă am avut o relație bună cu UDMR, eram cel mai mare UDMR-ist din PNL. (...) Am crezut că dacă respect oamenii și aici, dacă caut să rezolv, să mediez, să faci, lucrurile vor funcționa. Știam că măsurile pe care trebuie să le luăm nu sunt foarte ușoare și nu există restructurări fără costuri. Nu există nicăieri așa ceva, da? Inclusiv costuri sociale și inevitabil costuri politice. Iar dacă ai trâmbițat ani de zile că o să-i facem fericiți fără ca oamenii să depună niciun efort și că există un perpetuum mobile economic, pe care doar noi l-am inventat, era clar că vor fi niște dezamăgiri majore. Și am încercat, am zis, bun, anumite lucruri se fac mai greu, se amână. La prânz stabilești ceva aici, seara la câteva televiziuni ești tocat programat și cei care au fost la masă n-au fost la masă declarativ, declară altceva”, a precizat Bolojan.

Bolojan, despre deficit

Fostul șef al Executivului a explicat că, după alegerile din 2025, presiunea pentru reducerea deficitului a fost foarte mare, dar lucrurile nu se echilibrează imediat din tăieri de cheltuieli.

„Dar cu toate aceste lucruri cred că s-au făcut niște pași importanți, dar au fost niște pași parțiali pe care i-am făcut, pentru că prima dată am fost cu spatele la zid, în sensul în care noi, promițând de mai multe ori partenerilor noștri, Comisiei Europene, că vom reduce deficitul, că vom respecta anumite lucruri, nu mai aveau credibilitate în noi, ne-au tot amânat, dar imediat după prezidențiale, în 2025, presiunea a fost foarte mare să acționăm, pentru că ajunsesem la deficitele pe care le știți. (...) Nu poți să echilibrezi lucrurile imediat din tăieri de cheltuieli, pentru că tăierile de cheltuieli se fac în timp, pentru că, dacă vrei să dai pe cineva afară, începe o îmbolnăvire în masă. Încep contestațiile la instanțe și așa mai departe”, a mai afirmat el.

Potrivit acestuia, restructurarea veniturilor a fost necesară și toată lumea a fost de acord.

„Când anunțai lucrurile astea, rămâneai singur la anunțuri. După care am plafonat cheltuielile și asta a funcționat cât de cât, dar în momentul în care a venit reducerea, restructurarea cheltuielilor, acolo au fost problemele. Pentru că asta e o măsură care nu se face foarte simplu. Și fără asta, indiferent cine vine în guvernare, noi nu avem cum să echilibrăm lucrurile”, a explicat fostul șef al Guvernului.