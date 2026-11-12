Budăi: Economia nu se salvează punând firmele la zid. PSD schimbă direcţia

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii. Sursa foto: Agerpres

Un stat puternic nu este acela care ştie să ia mai mulţi bani de la firme, ci acela care ştie să creeze condiţiile în care ele pot produce, investi, angaja şi plăti salarii, a declarat deputatul PSD Marius Budăi, care a făcut referire la mecanismul de compensare de 2 miliarde de lei prin care datoriile Primăriilor, Consiliilor judeţene şi spitalelor către societăţi comerciale sunt stinse simultan cu obligaţiile fiscale pe care acestea le au către stat.

''Economia nu se salvează punând firmele la zid! PSD schimbă direcţia - statul trebuie să sprijine mediul de afaceri! PNL şi USR s-au declarat permanent mari apărători ai mediului de afaceri. S-au declarat doar, în realitate, guvernarea Bolojan a pus firmele româneşti în faţa unei duble presiuni: taxe şi impozite mai mari, pe de o parte, şi facturi neplătite de stat pentru lucrările executate şi serviciile prestate, pe de altă parte. Dacă mai completăm şi cu scăderea drastică a puterii de cumpărare avem un tablou sumbru'', a scris Budăi, joi, pe Facebook.

Potrivit social-democratului, statul 'reformatorilor' şi 'salvatorilor' le-a cerut antreprenorilor să plătească mai mult, dar "nu s-a grăbit" să-şi achite propriile obligaţii.

''Este o filosofie economică profund greşită! Nu poţi pretinde că susţii mediul de afaceri în timp ce îi iei mai mulţi bani prin taxe, dar îi blochezi lichidităţile prin facturi neplătite. PSD schimbă complet această direcţie! Am spus că vrem să deblocăm economia şi să sprijinim firmele româneşti şi transformăm această promisiune în măsuri concrete. Un stat puternic nu este statul care ştie să ia mai mulţi bani de la firme, ci statul care ştie să creeze condiţiile în care acestea pot produce, investi, angaja şi plăti salarii. Mecanismul de compensare de 2 miliarde de lei, introdus de PSD în Programul de guvernare, este un exemplu foarte clar. Prin acest mecanism, datoriile Primăriilor, Consiliilor judeţene şi spitalelor către firme sunt stinse simultan cu obligaţiile fiscale pe care aceleaşi firme le au către stat. Acum, cele două obligaţii pot fi compensate, fără să mai ţinem firmele captive într-un cerc vicios al datoriilor. În acest mod PSD promovează o relaţie corectă între stat şi antreprenori'', a susţinut Marius Budăi.

În opinia sa, PNL şi USR au împovărat mediul de afaceri cu taxe "tot mai mari", facturi neplătite şi "presiune" asupra antreprenorilor. "Din păcate, PNL şi USR doar au împovărat mediul de afaceri. PSD vine cu măsuri pentru a reda economiei şansa de a creşte. Nu am promis că vom rezolva toate problemele economiei peste noapte. Am promis că vom schimba direcţia. Iar această măsură este o dovadă că ne ţinem de cuvânt'', a transmis parlamentarul social-democrat.