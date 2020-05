”Starea de urgență s-a încheiat!

Cu toții știm că în această perioadă multe din drepturile și libertățile noastre au fost suprimate. Mi s-ar părea normal ca atât Președintele României, cât și Prim-ministrul să fie obligați printr-o lege să vină în fața Parlamentului pentru a prezenta motivele pentru care s-a recurs la starea de urgență, măsurile care au fost luate pe perioada acestei stări de urgență, cât și o detaliere a drepturilor și libertăților care au fost anulate și persoanele care au fost vizate în acest sens. Cred că e o măsură necesară pentru sănătatea democrației.



În acest sens, am întocmit un proiect de lege pe care l-am înaintat liderilor partidelor parlamentare, pentru a completa OUG 1/1999 referitoare la starea de urgență, în așa fel încât prin această modalitate să avem o situație completă în ceea ce privește drepturile noastre în această perioadă complicată, cu dificultăți.



Vreau să subliniez faptul că, pe perioada stării de urgență, democrația și statul de drept nu sunt suspendate!



Scrisoarea pe care am trimis-o vineri liderilor partidelor parlamentare cu privire la proiectul de lege făcut de experții ALDE:



„Stimați colegi,



Ieri s-a încheiat starea de urgență instituită de Președintele României prin Decretul 195/2020. A fost pentru prima dată când România democratică a trecut printr-o asemenea stare excepțională. Faptul că această situație a fost generată de un inamic invizibil, împotriva căruia cea mai bună armă de apărare s-a considerat a fi izolarea cetățenilor în propriile locuințe, a făcut-o și mai greu de suportat. Cred că toți avem semne de întrebare despre eficiența gestionării acestei crize și, mai ales, toți ne dorim să îmbunătățim felul în care autoritățile reacționează în situații limită. Perioada imediat următoare încetării stării de urgență este o perioadă propice pentru a face evaluări, a trage concluzii și a elabora proceduri mai clare și mai coerente pentru gestionarea crizelor.



Vă trimit spre analiză proiectul de lege întocmit de experții ALDE cu privire la obligativitatea autorităților de a prezenta o informare, atât Parlamentului cât și românilor, asupra felului în care s-a gestionat criza generată de epidemia de coronavirus, ce fel de acțiuni au fost întreprinse, precum și ce drepturi și libertăți au fost limitate pe parcursul stării de urgență. Dreptul la viață și, implicit, dreptul la sănătate sunt drepturi consacrate în Constituția României, însă protecția acestora, ca urmare a declarării stării de urgență, nu trebuie să constituie un prilej de abuz în privința celorlalte drepturi fundamentale, iar limitarea unor asemenea drepturi fundamentale, chiar și temporar, este necesar a fi temeinic justificată.



Proiectul prevede obligativitatea Președintelui României și a Prim-ministrului de a prezenta în plenul Parlamentului câte un raport despre felul în care au acționat, înainte și pe întreaga durată a stării de urgență, pentru a contracara efectele crizei generate de epidemia de coronavirus.



De asemenea, în acest proiect de lege este prevăzută și obligativitatea informării românilor cu privire la ce fel de drepturi le-au fost limitate, cine a dispus, motivul și pe ce durată de timp s-au aplicat aceste măsuri. Prin limitare a drepturilor și libertăților înțelegem libera circulație, inviolabilitatea domiciliului, viața intimă, secretul corespondenței etc., care au fost suspendate în baza Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a ordonanțelor militare.



În contextul legislației actuale, măsurile de limitare a unor drepturi pe durata perioadei stării de urgență nu sunt explicate după încetarea acesteia. Parlamentul, ca organ suprem legislativ și garant al democrației, care exercită funcția de control asupra Executivului, este îndreptățit să primească explicația Guvernului cu privire la măsurile adoptate, mai ales în ceea ce privește limitarea drepturilor, după cum și persoanele afectate de măsurile cu caracter individual trebuie să primească explicația de rigoare.



ALDE consideră că o stare de urgență nu poate justifica încălcarea drepturilor și libertăților individuale ale românilor, fără ca ei să fie informați și să poată ataca aceste decizii.



Întrucât este pentru prima dată când în România a fost instituită starea de urgență, este necesar să vedem cum au acționat autoritățile, ce măsuri preventive au fost luate anterior instituirii stării de urgență și să tragem cu toții învățăminte din modul în care a fost gestionată această situație excepțională. Cred că este important să ne asigurăm că, dincolo de limitările pe care le-am suferit, nu au fost derapaje de la regulile democratice care trebuie să rămână valabile chiar și într-o stare excepțională. Statul de drept nu se suspendă pe perioada stării de urgență.



Domnilor președinți, sper că experții partidelor pe care le conduceți își vor aduce contribuția la proiectul de lege propus de noi și el va putea fi înaintat în timp util Parlamentului, pentru a fi dezbătut și aprobat în procedură de urgență”, scrie Călin Popescu Tăriceanu pe o rețea socială.