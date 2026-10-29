"Capitala are o restanță de suflet". Rogobete anunţă că Bucureştiul ar putea avea un centru pentru marii arşi. Când începe proiectul

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății. sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că demersurile pentru construirea unui nou centru destinat pacienților cu arsuri grave în București ar putea începe anul viitor, subliniind necesitatea dezvoltării infrastructurii medicale pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, informează Agerpres.

"Domnule prim-ministru, vreau să vă mulțumesc pentru încredere și cred că împreună putem nu doar să mai inaugurăm spitale, pentru că mai sunt câteva, dar cred că împreună putem începe chiar construcția pentru noi spitale în România, iar Bucureștiul are o restanță de suflet. O restanță pentru demnitatea oamenilor care acum 11 ani au trecut printr-o mare tragedie.

România are 3 centre pentru marii arşi

În România există trei centre de arși grav: unul la Timișoara, unul la Târgu Mureș, care sunt finalizate. Cel din București pentru copii, dar în România mai este nevoie de un centru pentru arși grav în București și sper ca anul viitor să putem începe demersurile pentru acest mare proiect de care evident domnul ministru al Finanțelor știe foarte bine", a declarat ministrul la festivitatea de predare a noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei către Institutul Național de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta''.

Ministrul a mulțumit reprezentanților Guvernului care au sprijinit investițiile în sănătate, menționându-l pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru prioritizarea plăților și a bugetelor destinate sectorului medical, precum și pe fostul ministru interimar al Sănătății, Cseke Attila, pentru deblocarea situației spitalului prin acte normative.

Rogobete a subliniat că realizarea proiectelor de infrastructură medicală presupune muncă în echipă și încredere între instituțiile implicate, exprimându-și speranța că autoritățile vor putea continua inaugurarea unor spitale și vor putea începe construcția unor noi unități medicale.