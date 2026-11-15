Cătălin Predoiu, poză cu ambasadorul Darryl Nirenberg după meciul de ruby România - SUA (24 - 53): "Valori ale prieteniilor durabile"

1 minut de citit Publicat la 13:57 15 Noi 2026 Modificat la 13:57 15 Noi 2026

Cătălin Predoiu s-a fotografiat cu ambasadorul american Darryl Nirenberg după meciul de rugby România - SUA (24 - 53). Sursă foto: Cătălin Predoiu via Facebook

Fostul ministru de Interne, Cătălin Predoiu, a publicat pe duminică pe Facebook două fotografii alături de ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, după partida de rugby România - SUA din Cupa Națiunilor.

Partida, desfășurată la București, a fost câștigată de echipa americană cu 53 - 24.

"O seară frumoasă de rugby alături de ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg. Felicitări sportivilor din ambele echipe pentru dăruire și spectacolul oferit! Spiritul de echipă și de luptă, respectul și fair-play-ul sunt valori ale rugby-ului, dar și ale prieteniilor durabile", a scris Predoiu.

Reprezentativa României la rugby, înfrângere după înfrângere în Cupa Națiunilor

În meciul desfășurat sâmbătă seara pe Stadionul Național de Rugby "Arcul de Triumf" din București, ''Stejarii'' au fost dominați de echipa Statelor Unite, ocupanta locului 15 în ierarhia mondială, care a marcat în acest meci nu mai puțin de șapte eseuri. Marcatorii au fost Noah Brown (minutul 14), Rufus McLean (21, 76), Perry Mayo (31), Jason Damm (44), Nathan Den Hoedt (50) și Tavite Lopeti (65).

Christopher Hilsenbeck a transformat cinci încercări (22, 32, 45, 51, 66), iar Tom Pittman, una (77). Hilsenbeck a reușit o lovitură de pedeapsă (3), iar Tom Pittman a înscris și el dintr-o penalitate (72).

Echipa României, antrenată de francezul David Gerard, a reușit patru eseuri prin Taylor Gontineac (28), Cristi Boboc (38), Adrian Emanuel Mitu (80+1), la care s-a adăugat un eseu de penalizare (70). Alin Conache a reușit o transformare (80+2).

România, locul 23 în clasamentul World Rugby, a fost învinsă de Tonga (38 - 43) în urmă cu o săptămână, tot la București, în Cupa Națiunilor. ''Stejarii'' vor mai juca un meci, cu Canada, pe 20 noiembrie, pe "Arcul de Triumf".