Ce spune ministrul Finanțelor despre renegocierea deficitului. Nazare: „Statul a fost obișnuit să fie lacom”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus, joi, că nu vrea renegocierea țintei de deficit, pentru că „reducerea deficitului nu este o chestiune pe care ar trebui să o facem pentru că ne este impusă”. El a adăugat, la „Sinteza Zilei”, că „este o chestiune de igienă și ambiție economică a României”, subliniind că „nu putem să sperăm cu adevărat la prosperitate și dezvoltare a țării cu deficite mari”.

„Reducerea deficitului nu este o chestiune pe care ar trebui să o facem pentru că ne este impusă. Este o chestiune de igienă și ambiție economică a României. Nu putem să sperăm cu adevărat la prosperitate și dezvoltare a țării cu deficite mari. Fiecare deficit din fiecare an îl aruncăm într-un sac, iar sacul acesta se numește datoria publică, care a trecut de 61%. Această datorie ne apasă pe toți, inclusiv pe generațiile următoare, pe copiii noștri, și a crescut enorm în ultimii cinci ani.

Nu cred, în primul rând, ținând cont de modul în care vrem să creștem economia, că putem să ne oprim. Fiecare deficit mare ia din piață niște bani, bani pe care îi ia de la oameni și de la firme, iar firmele respective ar fi putut să facă investiții. Pentru că deficitul este mare, statul atrage acești bani prin Fidelis și Tezaur. Intră pe piață și îi ia. Este lacom, a fost obișnuit să fie lacom ani de zile. Cu cât retragem statul din piață și îl disciplinăm, cu atât mai mulți bani rămân disponibili pentru companiile care pot să crească țara”, a spus Nazare.

El a afirmat că „oamenii, într-adevăr, suferă, pentru că a fost o perioadă foarte grea”, subliniind că „la ce trebuie să lucrăm este modul în care reușim să luăm măsuri astfel încât efectul asupra oamenilor să nu mai fie atât de important”.

„Oamenii, într-adevăr, suferă, pentru că a fost o perioadă foarte grea. La ce trebuie să lucrăm este modul în care reușim să luăm măsuri astfel încât efectul asupra oamenilor să nu mai fie atât de important și să încercăm, pe cât posibil, să găsim acel mix de măsuri care să nu aibă un efect negativ asupra creșterii economice și asupra oamenilor.

Totuși, noi venim de la 9% și ajungem la 6% anul acesta, iar mai avem trei ani de zile pentru a ajunge la 3%. Deci efortul acesta mai durează trei ani, dar, dacă îl facem pe creștere economică, este mult mai ușor de dus pentru toată lumea. De aceea este foarte important ca în 2027 să existe un consens că România va avea creștere economică.

Ca atare, cu o creștere în 2027 la acest nivel și cu o gestionare corectă și serioasă a bugetului, fără derapaje prea mari în nicio direcție, eu cred că ne vom reveni”, a adăugat el.

Mai mult, Nazare a subliniat că, dacă trimestrul al treilea este unul de revenire, „putem spera ca în trimestrul al patrulea, care este cel mai important, să avem un rezultat chiar mai bun, adică să fim mai optimiști decât prognoza”.

„Dacă vă uitați pe cifrele din august, construcțiile au crescut cu 40%, iar exporturile cu 11%. Sunt niște semne. Este adevărat, nu sunt poate la nivelul așteptărilor, dar ne transmit că trimestrul al treilea ar putea să fie unul de revenire, pozitiv, care să pună bazele, încetul cu încetul, pentru ca, sperăm, la finalul anului să avem un rezultat chiar mai bun.

Eu cred că, dacă vom avea un trimestru al treilea de revenire, iar acest lucru se va confirma atunci când vor fi publicate datele, putem spera ca în trimestrul al patrulea, care este cel mai important, să avem un rezultat chiar mai bun, adică să fim mai optimiști decât prognoza”, a subliniat el.