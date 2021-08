Ciolacu și Grindeanu, mesaj pentru Cîțu din Vama Veche: ”Florin, noi suntem aici. Tu?”

”Florin, noi suntem aici. Tu?!”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook, publicând și o poză în care este alături de fostul premier Sorin Grindeanu.

De altfel, Sorin Grindeanu a postat și el o imagine, cu mesajul ”Don’t drink and drive!”.

Pe pagina lui Ciolacu au apărut imediat câteva comentarii haioase, precum „Iertați-l! E plecat la pâine!” sau „Lipsesc Ponta și Dragnea”.

Premierul Florin Cîțu spunea că își va respecta promisiunea și va merge în această vară în Vama Veche, după ce în primăvară au fost anunțate noi măsuri de relaxare.

”Am promis că merg în Vamă și acum că am ridicat restricțiile de noapte, vă spun că este și un motiv egoist. Pentru că am ridicat restricțiile de noapte, am promis că merg, deci acum trebuie să mă duc neaparat în Vamă să stau toată noaptea”.

