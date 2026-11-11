Ciucu a mers la Guvern să-i ceară ajutor lui Luca Niculescu pentru problemele Bucureștiului: Primăria nu se poate descurca singură

Ciucu a mers la Guvern să-i ceară ajutor lui Luca Niculescu pentru problemele Bucureștiului. Foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru a discuta despre problemele Bucureștiului. Cei doi au vorbit despre reducerea poluării și modernizarea sistemului de termoficare, dar și despre măsurile necesare pentru ca Termoenergetica să nu ajungă în faliment, așa cum s-a întâmplat cu RADET.

„L-am primit, astăzi, la Palatul Victoria, pe Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, pentru a discuta despre ceea ce putem face împreună pentru dezvoltarea Bucureştiului. Calitatea vieţii şi valorificarea oportunităţilor pe care le oferă Capitala celui de-al şaselea stat ca mărime la nivelul Uniunii Europene sunt priorităţi pe care am convenit să le gestionăm prin dialog şi soluţii bine fundamentate”, a scris Luca Niculescu pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, primarul Capitalei a precizat că discuţiile au vizat realizarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică şi eliminarea principalelor surse de poluare din Bucureşti.

„L-am rugat pe domnul prim-ministru Luca Niculescu să avem o discuţie despre problemele Bucureştiului, acele probleme cu care Primăria Capitalei, fără Guvern, nu se poate descurca singură. Am discutat despre ceea ce avem de făcut pentru a avea un aer mai curat în Bucureşti şi pentru a evita amenzile mari pe care România le va avea de plătit dacă nu ne mişcăm repede. Aici trebuie ca echipe din PMB să lucreze cu echipe din mai multe ministere pentru a elimina principalele sursele de poluare din Bucureşti", a scris edilul general pe Facebook.

De asemenea, primarul i-a cerut prim-ministrului să sprijine Primăria în realizarea SACET - Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică şi în Bucureşti, pentru „a evita un nou faliment” al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET.

„Acum, că avem un Guvern cu puteri pline, procesul poate continua: memorandumul există, votul în Consiliul General a fost dat. Am intrat în mai multe detalii, în chestiuni concrete şi tehnice şi nu am simţit cum a trecut o oră şi jumătate. Sunt încrezător după această primă întâlnire că putem facem lucruri importante anul viitor. Anul viitor este esenţial pentru Bucureşti”, a adăugat Ciprian Ciucu.