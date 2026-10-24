„Clasa politică de astăzi este complet depășită.” Mesajele de la prima conferință „Dialoguri pentru Viitor”, organizată de PUCL

1 minut de citit Publicat la 16:19 24 Oct 2026 Modificat la 16:20 24 Oct 2026

Foto: Partidul Umanist Conservator Liberal

Clasa politică trebuie să răspundă problemelor reale ale oamenilor, într-o lume schimbată rapid de inteligența artificială, presiunile economice și transformările sociale. Acesta a fost unul dintre mesajele primei conferințe „Dialoguri pentru Viitor”, organizată de Partidul Umanist Conservator Liberal sâmbătă, 24 octombrie 2026.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai partidului într-o dezbatere despre viitorul muncii, protejarea familiei, libertatea individuală și dificultățile antreprenorilor. Discuțiile au pornit de la întrebarea dacă ideologiile clasice mai oferă răspunsuri potrivite provocărilor actuale.

Daniel Florea, avocat, fost judecător și lider al PUCL București, a criticat capacitatea clasei politice de a reprezenta cetățenii și a cerut implicarea tinerilor.

„Clasa politică de astăzi este complet depășită. Și pentru a o schimba avem nevoie de implicarea tinerei generații, care să reușească să transforme toată această zonă într-una care îi slujește cu adevărat pe oameni”, a declarat acesta.

Lavinia Șandru, președinta Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUCL, a vorbit despre nevoia de echilibru într-un climat politic marcat de ascensiunea extremismului.

„Avem nevoie de echilibru, înțelepciune și o întoarcere la valorile adevărate”, a afirmat Lavinia Șandru, susținând că proiectul european trebuie să rămână apropiat de oameni.

Presiunea fiscală asupra mediului de afaceri a fost o altă temă a conferinței. Antreprenoarea Anca Gadea, președinta PUCL Tineret București, a criticat povara taxelor și a susținut că aceasta împinge antreprenorii către optimizarea fiscală, cu efecte inclusiv asupra încasărilor statului.

Dezbaterea a abordat și concentrarea puterii tehnologice, precum și protejarea drepturilor cetățenilor în raport cu sistemele automatizate.

„Dacă puterea asupra informației este în mâna unui număr infim de companii, oare mai putem vorbi cu adevărat despre o economie de piață sau vorbim despre monopol?”, a întrebat Alexandru Crișan, secretar general adjunct al PUCL și moderatorul conferinței.

Mihai Coca-Constantinescu, doctorand în dreptul tehnologiei și președintele PUCL Tineret, a pledat pentru depășirea polarizării și pentru participarea noii generații la deciziile politice.

„Trăim astăzi într-o atmosferă a extremelor și nu doar de dreapta. Și este nevoie să ne regăsim centrul, pentru a putea face față tuturor provocărilor pe care le avem și celor care urmează”, a declarat acesta.

Prin seria „Dialoguri pentru Viitor”, PUCL își propune să continue dezbaterile despre transformările societății și să identifice soluții care să lege progresul economic și tehnologic de protejarea demnității umane, a libertății și a familiei.