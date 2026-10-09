Claudiu Manda răspunde, după acuzațiile PNL: „Terminați cu scenariile. Suspendarea Președintelui nu e pe agenda PSD”

Claudiu Manda. sursa foto: Agerpres

Secretarul general al PSD, europarlamentarul Claudiu Manda, respinge acuzațiile liberalilor potrivit cărora social-democrații ar pregăti suspendarea președintelui Nicușor Dan și le cere celor de la PNL să renunțe la „scenarii”, într-o postare pe Facebook în care critică dur și bilanțul guvernării din care liberalii au făcut parte.

Reacția vine după ce deputatul PNL Alexandru Muraru a acuzat PSD că ar pregăti, împreună cu AUR, suspendarea șefului statului, pe fondul nemulțumirii din partid după ce Sorin Grindeanu nu a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru. Liberalul a susținut că semnăturile strânse de câțiva parlamentari PSD ar fi coordonate de la vârful partidului și l-a vizat direct pe secretarul general al social-democraților: „Domnul Manda nu este străin de ceea ce se întâmplă și acești parlamentari, mulți dintre ei, țin de zona de influență a domnului Manda sau de zona de influență a domnului Stănescu”.

Potrivit lui Muraru, deocamdată ar exista patru semnături, iar alte șase ar urma să fie strânse în următoarele două săptămâni. Pentru declanșarea procedurii de suspendare în Parlament sunt necesare cel puțin 155 de semnături, iar pentru ca suspendarea să fie votată, 233 de voturi.

Claudiu Manda a abordat subiectul abia la finalul mesajului său, într-un post-scriptum în care neagă existența unui astfel de plan și sugerează că ideea unei noi crize vine chiar din tabăra celor care îl acuză pe PSD.

„P.S. Și terminați cu scenariile! Suspendarea președintelui Nicușor Dan nu face parte din agenda PSD. Numai în mintea celor preocupați să prelungească actuala criză se poate naște ideea provocării uneia noi”, a scris Claudiu Manda.

Social-democratul acuză PNL că s-a blocat în dispute politice, în loc să discute despre problemele reale ale oamenilor: „Auzim explicații. Auzim acuzații. Dar, dincolo de toate aceste dispute, nu vreți să discutăm și despre problemele pe care oamenii așteaptă să le rezolvăm?”.

Manda le reproșează liberalilor și faptul că au rămas singuri la guvernare, în interimat, într-un moment în care populația este nemulțumită de direcția în care merge țara: „Retorica PNL a devenit obsesivă. Ați rămas singuri în interimat, în timp ce românii spun că țara merge într-o direcție greșită. Mergeți pe stradă și ascultați ce spun oamenii. În toate colțurile țării, nu doar acolo unde vă convine!”.

Referindu-se la desemnarea unui nou premier de către președintele Nicușor Dan, secretarul general al PSD spune că toate partidele au acum responsabilitatea de a găsi o soluție de guvernare: „Președintele Nicușor Dan a desemnat un prim-ministru. De aici înainte, găsirea unei soluții de guvernare este datoria tuturor partidelor care au primit un mandat din partea românilor”.

În același timp, Manda transmite că partidele care au susținut măsurile de austeritate trebuie să își asume costurile acestora.

„Iar cei care au cerut austeritate și sacrificii au o obligație în plus: să își asume consecințele politicilor dezastruoase pe care le-au susținut! Nu mai este suficient să vă justificați deciziile. Este momentul să le arătați românilor ce sunteți pregătiți să faceți pentru a îndrepta lucrurile”, a scris Manda.