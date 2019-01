Codrin Ștefănescu, despre candidatul PSD la prezidențiale: În 15 februarie vom avea rezultatele analizei 

Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat marţi seara, la Braşov, că în 15 februarie se finalizează analiza realizată în teritoriu referitoare la cea mai bună variantă pentru candidatul la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an.



''În 15 februarie terminăm analiza pe care o facem de aproximativ patru luni. Am lansat în teritoriu la nivelul fiecărei localităţi această analiză, o muncă de sisif, pe care am făcut-o cu cetăţenii României pentru a vedea exact care este cea mai bună variantă. Candidat PSD separat, candidat separat ALDE sau candidat PSD-ALDE. Pe 15 februarie ne uităm la toate rezultatele finale, la toate analizele din toate judeţele, din tot teritoriul. Vom avea cel mai mare sondaj pe care l-a avut cineva vreodată în acest sens, după care vom lua o decizie'', a afirmat Ştefănescu.



Întrebat ce scor crede că va avea partidul la nivel naţional, el a răspuns că este convins că PSD poate obţine la alegerile europarlamentare peste 40% şi la prezidenţiale mult mai mult.



''Suntem oficial în campanie, ne întâlnim cu colegii din teritoriu, avem lucruri pe care le analizăm, pentru că avem o miză foarte importantă anul acesta, alegerile europarlamentare şi marea miză, prezidenţialele. Suntem convinşi că anul acesta vom da preşedintele României şi avem obligaţia să facem lucrul acesta, să scăpăm după 16 ani de regimul Băsisto-securist şi Iohannisto-securist. De un sistem toxic şi de o manieră toxică de a-i reprezenta pe români. Sunt convins că Braşovul este un judeţ roşu, adică un judeţ al oamenilor care gândesc pe partea social-democratică, oameni care ştiu ce înseamnă munca, oameni care respectă oamenii. De aceea am foarte mari dubii că partidele securistoide vor putea avea votul braşovenilor. La mine a fost o conexiune logică. Nu poţi într-un oraş unde a avut loc o revoltă a muncitorilor împotriva unei dictaturi să vină după 30 de ani securitatea să-şi facă partide şi Braşovul să voteze. Este ilogic'', a susţinut Ştefănescu.



Referitor la grupul de protestatari care a huiduit şi a scandat lozinci împotriva PSD, a liderului Liviu Dragnea şi referitoare la justiţie, în momentul în care Codrin Ştefănescu şi Marius Dunca au ajuns în faţa hotelului Aro Palace, unde avea loc întâlnirea cu reprezentanţii organizaţiei judeţene, secretarul general al PSD a spus că asemenea grupuri au fost în toate judeţele vizitate.



"La Braşov, ca şi în celelalte judeţe, am fost primit de un grup de 12 #rezist, cu care am încercat să stau de vorbă la fel ca şi la Sibiu, Mehedinţi sau Caraş-Severin. Au acelaşi text, acelaşi tip de isterie, acelaşi mod de a pune lucrurile. Sunt din ce în ce mai puţini însă. Am încercat să port un dialog civilizat. Am încercat să spun că cei din PSD le întind mâna şi le ascultă opinia dacă o au. Dar nu au nici o opinie, au numai nişte sloganuri, asta-i situaţia", a afirmat Codrin Ştefănescu.



Secretarul general al PSD şi Eugen Nicolicea au participat marţi seara, la Braşov, la şedinţa Biroului Permanent Judeţean şi a Biroului Executiv Judeţean, la care au luat parte primari, parlamentari, consilierii locali, consilierii judeţeni.