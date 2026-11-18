Crește plafonul pentru plăți cash de la 5.000 de lei la 50.000 de lei. Legea AUR a trecut de Parlament cu voturile PSD

3 minute de citit Publicat la 12:52 18 Noi 2026 Modificat la 13:10 18 Noi 2026

Plafonul unic pentru toate tranzacțiile în numerar va fi de 50.000 de lei, după ce proiectul va fi promulgat de președintele Nicușor Dan. Foto: Getty Images

Plafonul unic zilnic pentru plățile în numerar crește de la 5.000 sau 10.000 de lei la 50.000 de lei. Proiectul de lege, inițiat de 62 de deputați și senatori AUR, a fost adoptat miercuri de Parlament, cu voturi de la parlamentarii PSD. Plafonul unic se aplică și persoanelor fizice, cât și firmelor. În timp ce AUR a sărbătorit victoria, PNL a acuzat că majorarea acestui plafon va face ca tranzacțiile să fie mai greu de urmărit și va facilita evaziunea fiscală și spălarea banilor.

Legea actuală prevede plafoane diferenţiate de 5.000 de lei sau de 10.000 de lei. Astfel, până în acest moment, tranzacțiile între firme/profesioniști erau limitate la maximum 5.000 de lei pe zi/persoană, cu un total general de maximul 10.000 de lei pe zi/persoană pentru plăți către mai mulți furnizori sau pentru magazine de tip cash and carry. Similar, tranzacțiile în numerar între persoane fizice era limitată la 5.000 de lei.

Ce prevede proiectul AUR

Un proiect de lege inițiat de AUR în Parlamentul României a propus majorarea acestui plafon la 50.000 de lei.

„Noul plafon naţional de 50.000 lei este aliniat pragului european, având în vedere echivalența aproximativă cu 10.000 euro, şi consolidează coerenţa normativă dintre disciplina financiară internă și dreptul Uniunii.

(...) Stabilirea unui plafon unic de 50.000 lei simplifică aplicarea legii, elimină diferenţele artificiale între categorii de operațiuni şi oferă previzibilitate mediului de afaceri.”, au precizat deputații și senatorii AUR în expunerea de motive.

Proiectul vizează, conform art. 1 alin (1), operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică.



„Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii: încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei de la o persoană, încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei de la o persoană, plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare”, prevede proiectul.



Conform iniţiativei legislative, sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000 lei, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a cărei valoare este mai mare de 50.000 lei.



„Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000 lei”, stipulează proiectul.

Proiectul, respins de Senat, a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților, for decizional, cu susținerea PSD, și va deveni lege. Astfel, plafonul unic pentru toate tranzacțiile în numerar va fi de 50.000 de lei, după ce proiectul va fi promulgat de președintele Nicușor Dan.

Președintele AUR, George Simion, a anunțat, într-o postare pe Facebook, rezultatul votului din Parlament.

„Propunerea AUR a trecut și devine lege: am crescut pragul plăților de numerar de la 5 mii la 50 mii de lei”, a scris George Simion pe Facebook.

Acuzații după majorarea plafonului pentru tranzacții cash

Proiectul de lege a fost aspru criticat de senatoarea PNL Gabriela Horga, care susține că cu cât plafonul tranzacțiilor în numerar este mai mare cu atât acestea sunt „mai greu de urmărit” și există mai mult loc pentru evaziune și spălare de bani.

„PSD și AUR au votat în Comisia pentru buget a Camerei Deputaților majorarea de 5 ori a plafonului zilnic pentru tranzacțiile în numerar, de la 10.000 lei la 50.000 lei, în cazul persoanelor fizice și comercianți, respectiv de 10 ori între persoanele juridice. Au suplimentat ordinea de zi de urgență.

Mai mult numerar, tranzacții mai greu de urmărit, mai mult loc pentru evaziune și spălarea banilor. Asta înlesnesc prin votul lor. Cui vă adresați?!”, a scris Horga pe Facebook.

Senatoarea liberală a sugerat că legea este cu dedicație.

„Câți dintre voi aveți nevoie să plătiți 50.000 de lei CASH PE ZI la același comerciant? Pentru cei ca Grindeanu, Ciolacu și Simion se pare că aceasta este urgența.

Credeți ca se adresează cetățenilor obișnuiți care trăiesc din salariu această lege urgentă?!

Salariul mediu net a fost în luna septembrie 5717 lei. Plafonul zilnic propus de PSD AUR: aproape nouă salarii medii, plătite cash într-o singură zi, la un singur comerciant.

Românii își calculează banii până la următorul salariu. PSD și AUR se preocupă de cei care vor să plimbe zilnic zeci de mii de lei în numerar”, a acuzat ea.