Crin Antonescu, susţinere necondiţionată pentru Cătălin Cîrstoiu la Primăria Bucureşti: "Un om care este cu adevărat calificat"

Crin Antonescu, fost preşedinte al PNL, şi-a arătat susţinerea necondiţionată pentru Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL pentru Primăria Bucureşti, la alegerile locale din 9 iunie 2024.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Crin Antonescu, fost preşedinte al PNL şi al Senatului României, a declarat, în cadrul unei emisiuni TV, că are toată susţinerea pentru medicul Cătălin Cîrstoiu, pe care îl cunoaşte ca medic, după o experienţă personală în urmă cu câţiva ani.

"Eu nu sunt angajat în nicio campanie electorală. Este o susținere în nume strict personal. Este vorba de un raport cu un om pe care îl cunosc. (…) Ne-am întâlnit, fără să ne cunoaștem dinainte, exact în cea mai fierbinte perioadă din 2012. Am fost impresionat atunci de modul în care, din punct de vedere medical, uman, Cătălin Cîrstoiu s-a comportat cu mine.

Eu îl susțin cu toată convingerea în demersul în care s-a implicat. Vorbim despre un om care este cu adevărat calificat, un om despre care am văzut cum și cât își respectă profesia, dar nu de asta îi acord încrederea mea. Ce ma impresionează pe mine la Cîrstoiu este un fel de pasiune, de energie, ce lipsește la decidenții politici de ieri, de azi și de mâine. (…) El are energia să spună că poate face ceva. Pasiunea, priceperea, optimismul său mă fac să îl cred", a declarat Crin Antonescu.

Despre ceilalți candidați la Primăria Bucureşti, Crin Antonescu este la fel de ferm: "Nu am nimic personal cu Nicușor Dan, dar nu doresc să merg mai departe cu acest primar general. Nu e vorba aici de apă caldă, că eu am avut, nu de la el, dar am avut. Varianta Piedone, are șansa sa, electoratul său, tot respectul, dar iarăși nu mă interesează".

"Și mai este cel de anvergura și energia lui Cătălin Cîrstoiu. Nu am nicio ezitare să îl susțin El chiar reprezintă o șansă la Primaria Bucureștiului și mă aștept să primească susținerea pe care și-au asumat-o. Are toate motivele să dea o șansă Bucureștiului și bucureștienilor. Nu are niciun sens să faci de fațadă un astfel de demers politic", a mai precizat Antonescu.