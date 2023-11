Cristian Popescu Piedone a lansat candidații PUSL pentru Constanța și Tuzla

Cristian Popescu Piedone, președintele executiv al PUSL, alături din colegii săi din conducerea partidului, a lansat candidații pentru primăriile Constanța și Tuzla.

La evenimente au fost prezenți și Grațiela Gavrilescu, președintele Forului de Conducere Colegială, respectiv Daniel Ionașcu, președintele Consiliului Național.

Gihan Eserghep este candidatul PUSL pentru Primăria Constanța, iar Gheorghe Nebunu este candidatul umanist pentru Primăria Tuzla.

Piedone l-a asigurat pe candidatul constănțean de întreaga sa susținere.

„Partidele consacrate nu au în dotarea lor pepinieră, ca să aibă de unde să dea ștafeta. Nu există partide mari cu doctrină, nu au cui să predea viitorul, pentru că s-au transformat în nuci și sub nuc nu crește nimic. De aceea echipa mea, de la Sectorul 4, de la Sectorul 5...Fără echipă nu putem răzbi. Trebuie să luptăm împreună. Voi fi lângă tine, Gihan”, le-a spus celor prezenți, la Constanța, Cristian Popescu Piedone, președintele executiv al PUSL.

„În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru că mă susțineți. Am fost întrebat de mulți de ce am hotărât să fac pasul în politică, deși am un trai liniștit acasă. Dar toți comentăm că nu ne place orașul nostru, ne sufocăm în Constanța, înghițim tone de praf și de gaze, și tot nu ne implicăm, pentru că nu vrem să fim expuși la critici. Cum sportul m-a caracterizat întotdeauna, am spus că e cazul să intru în teren și să nu mai stau în tribune”, a declarat candidatul PUSL Gihan Eserghep.

”Vă mulțumesc, eu voi face tot ce ține de mine pentru Tuzla. Sunt deschis la dialog, știm cu toții ce probleme sunt aici. Potențialul există, suntem la mare, putem dezvolta turismul și multe alte domenii. Nu promit nimic, nu vreau să fac la fel ca alții, care au promis și nu au făcut nimic”, le-a transmis Gheorghe Nebunu oamenilor din Tuzla.