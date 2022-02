Cristian Popescu Piedone, mesaj pentru Nicuşor Dan: "M-am săturat de aroganţa, de letargia dvs. Lasaţi-mă să mă ocup de comunitatea care m-a ales"

Bucureștiul nimănui! Există! Îl vezi, îl pășești, îl plătești TU Cetățene!

Aici în 5, și-n multe locuri din oraș, există Bucureștiul din acte, Bucureștiul politic, Bucureștiul neadministrat, uitat, nematurat, îngălat, sălbatic!

Noi, Comunitatea din 5, vrem ceea ce ne aparține! Dați-Ne pământul înapoi!!!

Peste 375 de străzi sunt în Sectorul nostru, dar în acte vă aparțin vouă!!!

Nu pot cheltui un ban pentru ele, pentru cetățenii care le folosesc! Că dacă aș face-o... ar fi ilegal, știti bine! Și V-ați bucura pentru răul meu...

Culise politice și rău-voitori, indolenți și habarniști au dat pământul comunităților locale in administrarea primăriei mari! Să aibă pământ primarul cel mare! Să sape și x, să mănânce și y, să pună o zambilă unul, altul să dea o coasă, ori să ude la furtun, să schimbe o bordură, să dea o vopsea grăbită și-n final să mănânce cine trebuie! Că politica... are artiștii ei", spune primarul umanist al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone care îi transmite lui Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei un mesaj tranșant.

"Domnule primar general Dan... mi-ati dovedit ca n-aveti respect pentru comunitatea Sectorului 5"

"Mai costumarilor vremelnici: Administrați străzi ca-n 1907! Caldarâm, mai! Da, da! In 2022, cetățenilor care V-AU ales VOI le administrați noroaie, bolovani, praf, bălți, nesimțire!!!

Așa ca: N-am vrut sa VA deranjez, domnule Dan! Fiecare muncim cum credem ca e bine...

Asta vara însă, știti bine, loazele m-au înjurat ca nu ud iarba de pe 13 Septembrie și etc! Pe unii ii cunosti, alții sunt artisti anonimi de Facebook cu loc de munca prin primarii, ministere, direcții bine plătite!

Domnule primar general Dan... mi-ati dovedit ca n-aveti respect pentru comunitatea Sectorului 5", mai spune primarul umanist al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone care motivează apoi acuzaţiile aduse.

"M-am saturat de aroganta DVS, de letargia DVS. domnule Dan"

"Și-mi motivez acuzația, desigur. Intr-un an și ceva n-ati trecut pe la primăria oamenilor de aici, n-ați telefonat, n-ati ajutat, n-ati fost prin cartierele noastre!

Sa știti c-am mai făcut una, alta... Dacă vreți sa vedeți cum ne gospodărim... vizitati-ne! Chiar și neanunțat! Cât ma privește, va anunț de pe acum: Dacă nu ma găsiți la birou, clar sunt prin Sector!

Sa revenim: M-am saturat de aroganta DVS, de letargia DVS. domnule Dan! M-am saturat fix ca de majoritatea aia fâșneață de consilieri generali care împiedica zilnic dezvoltarea Bucureștiului!

In clipul postat, VA arat, domnule Dan, ca administrația DVS. își bate joc de comunitatea NOASTRA!

Din cauza asta, din cauza ca VA bateți joc de sute de mii de contribuabili, din cauza ca pământul pe care ni l-ați luat abuziv este neîngrijit, dar mai ales pentru ca ignoranta DVS. ne enervează mereu și mereu... ASTĂZI V-AM AMENDAT! Lenea unora dintre instituțiile subordonate dumneavoastra... costa, domnule primar Dan!

"Domnule Dan, dati-NE înapoi tot pământul in acte, așa cum instituția pe care o conduceti"

"DOUA MILIARDE DE LEI VECHI VOR TREBUI SA PLĂTEASCĂ INSTITUȚIILE CARE ÎSI BAT JOC DE CETĂȚENII SECTORULUI 5!

ȘI VA ȚINEM AȘA PANA CÂND VEȚI ÎNȚELEGE CA BUCUREȘTIUL ESTE AL CETĂȚEANULUI, NU AL POLITICIENILOR, NU AL DUMNEAVOASTRA, NU AL CONSILIERILOR GENERALI, NU AL PARTIDELOR POLITICE!!! SPER CA SUNT CLAR!

Domnule Dan, dati-NE înapoi tot pământul in acte, așa cum instituția pe care o conduceti NI l-a luat!

Dati-NE partea de Sector pe care Primăria Capitalei NE-a luat-o abuziv, fără referendum! Lasati-ma, domnule, sa ma ocup de comunitatea care m-a ales!

Politica eu nu fac! Nu ma place nici PNL, nici PSD, nici cei cu care ați fost, candva, dumneavoastra, nici cei pe care-i slaviti acum! Partidul meu este Cetățeanul! Eu... umanist! (PPU-SL! Partidul Puterii Umaniste - Social Liberal)!

Voiam sa nu VA spun, dar... treaca: Domnule... in lumea MEA administratia se face altfel! Cu pași mulți, cu ascultare, cu implicare, cu agitatie, cu scuze chiar! Dar cu multă, multă munca, domnule!

In lumea mea, in capul meu, in filosofia mea... doar cetățeanul conteaza! Așa ca... dați-NE pământul înapoi! Ca NOI, aici, avem o vorba: Încercam sa facem imposibilul... posibil", conchide primarul umanist al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone