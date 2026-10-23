Dan Cărbunaru este noul purtător de cuvânt al Guvernului. A mai ocupat funcția în mandatul lui Nicolae Ciucă

<1 minut de citit Publicat la 17:28 23 Oct 2026 Modificat la 17:33 23 Oct 2026

Dan Cărbunaru a mai deținut funcția de purtător de cuvânt al Executivului în perioada Guvernului Nicolae Ciucă. FOTO: Agerpres

Premierul Luca Niculescu l-a numit pe Dan Cărbunaru în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului, potrivit Agerpres.

Decizia urmează să fie publicată vineri în Monitorul Oficial, potrivit unei informări a Executivului.

Dan Cărbunaru a mai deținut funcția de purtător de cuvânt al Executivului în perioada Guvernului Nicolae Ciucă.

Cine este Dan Cărbunaru

Potrivit CV-ului său, Dan Cărbunaru și-a început cariera în presă în 1999, la agenția de știri Mediafax. Ulterior, a colaborat cu mai multe publicații și posturi de televiziune, printre care Adevărul, Gândul, TVR, B1 TV și Național TV, acumulând experiență în jurnalismul de agenție, presa scrisă și televiziune.

Parcursul său profesional include și activitatea în administrația publică. În perioada 2005-2007, a condus departamentul de informare și relații publice al Ministerului Administrației și Internelor, unde s-a ocupat de comunicarea instituțională.

În paralel cu activitatea jurnalistică, Cărbunaru a dezvoltat platforma Calea Europeană, dedicată evoluțiilor din Uniunea Europeană, politicii externe și relațiilor internaționale. Prin acest proiect, a urmărit activitatea instituțiilor europene și evoluțiile politice relevante pentru România.

Dan Cărbunaru a mai ocupat funcția de purtător de cuvânt al Guvernului în perioada decembrie 2021 – iunie 2023, în timpul mandatului de premier al lui Nicolae Ciucă.