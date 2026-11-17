Dan Neculăescu anunţă că NATO şi-a intensificat monitorizarea în Marea Neagră, dar nu a decis noi capabilităţi pentru România

1 minut de citit Publicat la 17:31 17 Noi 2026 Modificat la 17:31 17 Noi 2026

Dan Neculăescu, ministrul Afacerilor Externe, şi Mark Rutte, secretarul general al NATO. Sursa colaj foto: Agerpres & Hepta

NATO şi-a crescut monitorizarea în Marea Neagră şi este angajată să continue să sprijine România cu capabilităţi, însă nu există, deocamdată, decizii concrete privind noi contribuţii ale aliaţilor, a declarat marţi, la Bruxelles, ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, după întâlnirea avută la sediul Alianţei Nord-Atlantice, cu secretarul general Mark Rutte, conform Agerpres.

În declaraţii pentru jurnalişti români, Neculăescu a spus că i-a transmis secretarului general că România doreşte ca Marea Neagră să rămână pe agenda NATO şi ca aliaţii să continue să contribuie cu capabilităţi pentru a răspunde mai eficient provocărilor de securitate din regiune.

Oficialul a subliniat că, în cele două zile de întâlniri la NATO şi la Uniunea Europeană, discuţiile s-au concentrat pe importanţa strategică a Mării Negre, nevoia de capabilităţi suplimentare şi măsurile luate de România pentru gestionarea situaţiei de securitate din regiune.

Întrebat dacă există decizii concrete privind noi capabilităţi, acesta a răspuns: "Deocamdată nu există decizii concrete, există, cum spuneam, angajamente, există promisiuni".

Ministrul a precizat că deciziile privind contribuţiile aliaţilor trebuie aprobate şi în capitalele acestora, astfel că România nu poate anticipa ritmul în care vor fi luate.

Neculăescu a mai afirmat că secretarul general al NATO este îngrijorat de evoluţiile din Marea Neagră şi că Alianţa şi-a sporit atenţia asupra regiunii. "Vă pot asigura că NATO a crescut atenţia pe Marea Neagră", a afirmat acesta.

În cadrul întâlnirii cu Mark Rutte, oficialul român a insistat asupra necesităţii ca Marea Neagră să rămână pe agenda NATO şi a subliniat că sectorul românesc al acesteia se află în atenţia Alianţei.

Referindu-se la discuţiile privind eventualele negocieri dintre Rusia şi Ucraina, Neculăescu a declarat că România susţine încetarea focului în Marea Neagră şi o pace durabilă şi justă. În cazul unor discuţii despre arhitectura europeană de securitate, el a subliniat că interesele UE şi NATO trebuie să fie prioritare, inclusiv în ceea ce priveşte apărarea teritoriului şi descurajarea.

Oficialul a vorbit şi despre hub-ul de securitate maritimă de la Marea Neagră, care va fi dezvoltat prin cooperarea dintre România şi Bulgaria şi pentru care Comisia Europeană a anunţat o finanţare de 50 de milioane de euro. Neculăescu a explicat că acesta va avea rolul de a colecta şi evalua informaţii, de a transmite evaluările către cele două ţări şi către partenerii europeni şi, eventual, de a genera măsuri şi decizii la nivel european. El a precizat că hub-ul nu va avea rolul de a intercepta direct dronele sau alte ameninţări.