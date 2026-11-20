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Ministerul Dezvoltării a publicat, vineri, în dezbatere publică, proiectul privind comasarea voluntară a localităților sub 1.500 de locuitori. Potrivit ministrului Alexandru Stoica, localitățile care decid voluntar, prin referendum, să se unească și vor avea cel puțin 2.500 de locuitori vor beneficia de facilități fiscale și investii. Printre acestea se numără și reducerea impozitelor la jumătate pentru o perioadă de 5 ani. Ministrul a explicat și cum va decurge acest proces: „Nu punem oamenii să își schimbe actele. Buletinele, permisele și certificatele rămân valabile. Noua denumire administrativă va fi actualizată la momentul reînnoirii documentelor”, a explicat acesta.

„Nimic nu se întâmplă fără votul consiliilor locale și fără votul oamenilor exprimat prin referendum”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Acesta a explicat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, care sunt stimulentele cu care Guvernul încearcă să convingă comunitățile mici să se unească.

„Concret, ce câștigă oamenii care aleg să se unească: impozite pe teren și casă reduse la jumătate. Dacă azi plătește 100 de lei, vor plăti 50 de lei. Cel puțin 4 milioane de lei investiții pentru fiecare localitate care se unește voluntar prin programul Start Reformă Administrativă. Aici vorbim de proiecte de dezvoltare locală, apă, canalizare, școli sau grădinițe. Prioritate la finanțare vor avea toate comunele care prin unire ajung la minimum 2.500 de locuitori.

Nu se șterg localități de pe hartă. De exemplu, comuna Mihăileni rămâne comuna Mihăileni dar ar putea fi sat în cadrul altei localități. Nu se pierde absolut nimic, nici istoria, nici tradițiile. Nu închidem primăriile pentru cetățeni. În fiecare comună va rămâne un punct de lucru. Nu punem oamenii să își schimbe actele. Buletinele, permisele și certificatele rămân valabile. Noua denumire administrativă va fi actualizată la momentul reînnoirii documentelor”, a explicat Alexandru Stoica.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de OUG, sunt 429 sunt comune cu cel mult 1.500 de locuitori. Împreună, acestea însumează 479.290 de locuitori. Aceste unități administrativ-teritoriale depind în proporție de peste 80% de transferurile de la bugetul de stat, ceea ce le limitează autonomia financiară și capacitatea de planificare pe termen mediu și lung.

Ce prevede proiectul de OUG privind comasarea voluntară a localităților

Principalele schimbări sunt:

1. Cadrul general al comasării voluntară

a) Comasarea voluntară este definită ca unirea a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale învecinate, cu limită administrativă comună. Comasarea se face prin lege, pe baza hotărârilor consiliilor locale și a referendumurilor locale, și are ca rezultat înființarea unei noi unități administrativ-teritoriale.

b) Se aplică comunelor, orașelor și municipiilor din același județ. Au prioritate unitățile administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori.

c) Condiții obligatorii: teritoriul rezultat trebuie să fie continuu, trebuie să existe un drum național, județean sau comunal de legătură și nu se pot depăși granițele județului.

d) Proiectul nu se aplică reorganizării județelor și nici transferului de localități între unitățile administrativ-teritoriale.

e) Populația de referință este cea de la 1 ianuarie a anului anterior hotărârii de inițiere a comasării, după datele INS.

2. Denumirea și reședința noii UAT

a) Noua unitate administrativ-teritorială preia reședința unității administrativ-teritoriale cu cele mai mari venituri proprii pe cap de locuitor din impozite și taxe locale, în anul anterior referendumului.

b) Dacă veniturile sunt egale, reședința noii unități administrativ-teritoriale, înființate ca urmare a comasării, sunt date de unitatea administrativ-teritorială care are cea mai mare populație.

c) Denumirea unității administrativ-teritoriale nou-înființate ca urmare a comasării, care va fi supusă referendumului, poate fi stabilită de comun acord de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale participante la procesul de comasare. Denumirea unității administrativ-teritoriale nou-înființate ca urmare a comasării nu poate fi formată prin alăturarea a mai mult de două denumiri alte unităților administrativ-teritoriale care se comasează. În situația în care nu există acord comun, denumirea se stabilește conform regulilor aplicabile pentru reședință.

3. Procedura de comasare

a) Comasarea se inițiază prin hotărâri ale consiliilor locale din cel puțin două unități administrativ-teritoriale, adoptate cu majoritate absolută. Hotărârile cuprind obligatoriu: UAT-urile implicate, populația, data referendumului, întrebările și cererea de finanțare a referendumului.

b) Referendumurile locale se finanțează din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

c) Proiectul de lege de comasare poate fi promovat dacă referendumul este valabil și favorabil în cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate.

4. Momentul înființării și perioada de tranziție

a) Noua unitate administrativ-teritorială se înființează de drept la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern care stabilește data alegerilor locale la termen.

b) Efectele patrimoniale, fiscale, bugetare și instituționale se produc complet la constituirea noilor autorități locale.

c) În perioada de tranziție, autoritățile unităților administrativ-teritoriale comasate:

◦ rezolvă doar problemele curente;

◦ nu pot lua angajamente pe termen lung;

◦ execută bugetele separat.

d) Secretarii generali și contabilii șefi își păstrează funcțiile, iar serviciile publice funcționează fără întrerupere.

e) Funcționarea financiar-contabilă din această perioadă se reglementează prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

5. Organizarea alegerilor locale

a) Noua unitate administrativ-teritorială formează o singură circumscripție electorală.

b) Domiciliul sau reședința în oricare dintre fostele unități administrativ-teritoriale este valabil/ă pentru alegători și candidați.

c) Atribuțiile electorale le exercită secretarul general al unități administrativ-teritoriale care dă denumirea și reședința noii unități administrativ-teritoriale.

6. Patrimoniu, drepturi și obligații

a) Noua unitate administrativ-teritorială preia de drept, prin subrogare, toate drepturile, obligațiile, contractele și litigiile unităților administrativ-teritoriale comasate.

b) Bunurile din domeniul public și privat trec de drept în patrimoniul noii unități administrativ-teritoriale. Preluarea se face pe bază de protocol de predare-primire, în 30 de zile de la depunerea jurământului de către primar.

c) Noua unitate administrativ-teritorială preia și instituțiile publice și societățile din subordine. Preia, de asemenea, calitatea de membru sau asociat în ADI, operatori regionali și alte entități, unde are un singur drept de vot.

d) ANCPI actualizează din oficiu și gratuit cadastrul și cartea funciară, fără să fie afectate drepturile reale și garanțiile existente.

7. Personalul

a) Personalul aparatelor de specialitate este preluat de drept, cu păstrarea regimului juridic al fiecărei categorii.

b) Reorganizarea se realizează după expirarea unui termen de 1 an de la data constituirii autorităților administrației publice locale, alese în urma alegerilor locale, organizate la termen, și se finalizează în termen de maximum 6 luni de la expirarea acestui termen. Până la reorganizare:

◦ se aplică o organigramă provizorie, care nu poate reduce posturile ocupate preluate;

◦ se păstrează numărul maxim de posturi prevăzut de lege pentru fiecare dintre unitățile administrativ-teritoriale comasate.

c) Funcțiile de conducere de secretar general, contabil-șef, arhitect-șef, precum și celelalte funcții de conducere care se suprapun sunt exercitate de titularii din unitatea administrativ-teritorială care dă denumirea și reședința. Ceilalți titulari sunt numiți pe funcții de conducere vacante, iar dacă nu există astfel de funcții, sunt numiți pe funcții de execuție.

8. Servicii pentru cetățeni și continuitatea actelor

a) În fiecare fostă reședință se înființează un punct local de lucru, care oferă servicii complete cetățenilor.

b) Drepturile lingvistice ale minorităților naționale se păstrează dacă minoritatea depășea 20% în oricare dintre UAT-urile comasate.

c) Actele administrative și documentațiile de urbanism rămân valabile pe teritoriul fostelor unități administrativ-teritoriale până când sunt înlocuite. Procedurile de autorizare aflate în curs continuă fără reluare.

d) Cetățenii nu trebuie să-și schimbe actele de identitate, permisele de conducere sau certificatele de înmatriculare. Actualizările în registre se fac din oficiu și gratuit.

9. Măsuri bugetare și fiscale

a) Bugetul consolidat al noii unități administrativ-teritoriale se aprobă în 30 de zile de la constituirea autorităților.

b) Conturile vechi pot fi folosite încă 90 de zile.

c) Organul fiscal local preia de drept creanțele, evidențele și procedurile.

d) Se introduce o măsură de stimulare fiscală pentru persoanele fizice din unitățile administrativ-teritoriale nou înființate prin comasare voluntară aprobată prin lege. Măsura constă în reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale și a impozitului/taxei pe terenurile situate în intravilan, datorate de persoanele fizice. Reducerea se acordă pentru o perioadă de 5 ani fiscali consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost înființată noua unitate administrativ-teritorială.

10. Programul START Reforma Administrativă

a) Se înființează un program multianual coordonat de MDLPA, care finanțează investiții pentru dezvoltarea infrastructurii și cheltuieli de integrare administrativă în unitățile administrativ-teritoriale comasate și în noile unități administrativ-teritoriale. Beneficiarii acestui program sunt unitățile administrativ-teritoriale a căror comasare a fost aprobată prin lege, unitățile administrativ-teritoriale nou-înființate, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care face parte cel puțin una dintre unitățile administrativ-teritoriale supuse comasării.

b) Valoarea totală este de 4.000.000 mii lei, sub formă de credite de angajament pentru 2027–2028. Creditele bugetare sunt de 2.000.000 mii lei în 2027 și 2.000.000 mii lei în 2028.

c) Domenii eligibile:

◦ utilități publice;

◦ drumuri și poduri;

◦ digitalizare;

◦ servicii sociale, educaționale, de tineret și sport și de sănătate;

◦ cultură și turism;

◦ competitivitate economică;

◦ protecția și conservarea mediului;

◦ ordine publice și situații de urgență;

◦ pregătirea investițiilor;

◦ urbanism și amenajarea teritoriului;

◦ plăți restante.

d) La selectarea proiectelor propuse spre finanțare în cadrul Programului cererile depuse de unitățile administrativ-teritoriale se finanțează în următoarea ordine de precădere:

i. unitățile administrativ-teritoriale care înainte de legea de aprobare a comasării aveau un număr de locuitori mai mic sau egal cu 1.500 și care prin legea de comasare, aprobată, formează o unitate administrativ-teritorială cu cel puțin 2.500 de locuitori;

ii. unitățile administrativ-teritoriale care fac obiectul comasării voluntare și pentru care a fost aprobată legea de comasare;

iii. unitățile administrativ-teritoriale nou înființate în urma comasării voluntare.Contractele de finanțare se încheie pe 2 ani și pot fi prelungite.

e) Cererile se depun pe platforma „investitii.mdlpa.ro”.

f) Programul este monitorizat și evaluat anual, pe baza unor indicatori de realizare și de rezultat.

g) Ghidul de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului în 90 de zile.