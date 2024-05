Florin Barbu, vizită împreună cu omologul său din Israel, Avi Dichter, la mai multe obiective de investiții: ”Susțin în continuare reabilitarea sistemului de irigații”

Am vizitat, împreună cu omologul meu din Israel, Avi Dichter, însoțit de o delegație condusă de E.S. Reuven Azar, ambasadorul Israelului la București, mai multe obiective de investiții din județele Ialomița și Constanța. ? Stația de pompare și repompare de la Fetești SPP 1 care face parte din Amenajarea de irigații Pietroiu Ștefan cel Mare a fost reabilitată în totalitate, în 2015, cu fonduri nerambursabile, prin măsura 125. În prezent, se pot iriga 2429 ha. ?Amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare cuprinde cinci stații de pompare și repompare a apei și cinci canale de aducțiune și are o suprafață totală de 52.428 ha, din care 21.992 ha pe raza județului Călărași. Aceasta se află în plin proces de reabilitare. ?Am discutat și cu un fermier beneficiar al Programului de reabilitare cu ajutorul căruia acesta reușește să irige o suprafață de 4000 de hectare, cultură mare. Suprafața este deservită de 24 de echipamente de irigat de tip pivot și liniare. ?Am susținut și susțin în continuare reabilitarea sistemului de irigații al României deoarece nu este bucurie mai mare decât să vezi apă pe canale, stații retehnologizate, echipamente moderne de irigații pe câmp și fermieri mulțumiți!