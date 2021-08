Florin Cîțu și-a lansat candidatura la șefia PNL: ”După 25 septembrie, altfel se vor lua deciziile în PNL”

După depunerea candidaturii sale la sediul PNL, Florin Cîțu a ținut un discurs, în prezența susținătorilor săi.

Aproape toți miniștrii cabinetului Cîțu au fost prezenți la eveniment, cu excepția Ralucăi Turcan.

Se zvonește faptul că Raluca Turcan nu va mai face parte din noua configurație a PNL, în cazul în care Florin Cîțu va câștiga șefia partidului.

”Sunt un liberal convins și cred că acest lucru este deja evident pentru toată lumea. Îmi trăiesc, mi-am trăit viața, o trăiesc astăzi și o voi trăi în viitor, doar după principii liberale.

Indiferent în ce situație mă voi afla, alături de cine vom guverna în următorii opt ani de zile, nu voi abdica niciodată de la principiile liberale.

Din primul moment în care am intrat în politică și până acum am spus că doar o Românie liberală poate aduce bunăstare pentru toți românii și am făcut toate eforturile pentru a transforma România.

”Era nevoie de mai mult liberalism și în PNL”

Am intrat în această cursă pentru că mi-am dat seama că este nevoie de mai mult, este nevoie să am în spate și un partid puternic. În același timp, trebuie să o spun și pe asta, era nevoie de mai mult liberalism și în PNL. Ăsta a fost un alt motiv pentru care am intrat în această competiție.

Vreau să vă asigur pe toți, după 25 septembrie, altfel se vor lua deciziile în PNL. Așa cum am spus, eu construiesc echipe, mă înconjor de oameni care au făcut performanță și nu rămân singur.

Avem nevoie de toți. Am spus că vreau să construim România liberală, dar vreau să vă spun tuturor că eu nu pot face acest lucru singur. Nu am cum să fac acest lucru singur. Vom putea face acest lucru doar dacă noi toți, toți pe care îi avem astăzi aici, și pe ceilalți din PNL, care vor veni lângă noi până pe 25, dar și după 25, doar împreună putem să ducem acest mesaj românilor și vom asigura o guvernare liberală de opt ani de zile.

Această candidatură, această moțiune, această competiție nu este despre mine, nu este despre contracandidatul meu, este despre viitorul PNL în politica din România, dar și despre viitorul României. Trăiască România liberală!”, a spus premierul Florin Cîțu.

Cadou surpriză pentru Cîțu: A primit o sabie ca să lupte pentru putere

Premierul Florin Cîțu, înaintea susținerii discursului său, a primit un cadou surpriză.

Acestuia i-a fost dăruită o sabie de jucărie, ca să poată lupta pentru putere.

Cu o zi în urmă, contracandidatul său, Ludovic Orban, a primit și el o sabie, tot de jucărie.

