Gabriela Firea, critici adresa lui Nicușor Dan, pe tema transportului public: ”Să înceteze cu minciunile și propaganda ieftină”

”Coaliția dreptei unite împotriva cetățenilor lovește în bugetul fiecărui călător! Responsabilitatea primarului general este asigurarea unui transport public civilizat, nu jecmănirea bucureștenilor!

Solicit Primarului General și reprezentanților Coaliției rușinii de dreapta să înceteze cu minciunile, propaganda ieftină și informațiile false pe care le tot aruncă în ochii cetățenilor!

Niciuna dintre mărețele realizări cu care se împăunează nu îi aparțin și nu le aparțin: biletul unic STB-Metrorex a fost introdus din 2017 (a scris toată presa), toată documentația pentru a obține compensarea TVA a fost pregătită și prezentată Ministerul de Finanțe și ANAF încă din 2019, dar niciodată aprobată Bucureștiului, din motive de răzbunare politică!

Parcul auto al STB s-a dublat și a fost modernizat, inclusiv în județul Ilfov.

Și toate acestea, fără să creștem nici măcar cu 1 ban tariful STB, pentru că evaluările realizate în 4 ani au demonstrat doar ineficiența unei astfel de acțiuni!

În mandatul meu, am elaborat, în premieră, documente programatice esențiale, am demarat și am finalizat reforme fundamentale pentru dezvoltarea și modernizarea transportului public din București.

Fără aceste documente și măsuri implementate, actuala conducere a PMB nu ar fi avut cu ce să se laude!

Pentru că în 2016 transportul public însemna RATB, o regie care ar fi trebuit să se transforme în societate comercială de peste 20 de ani, un parc auto foarte vechi, insuficient și ineficient, linii de transport oprite la marginea Bucureștiului.

Fiecare dintre acțiunile realizate a însemnat un imens volum de muncă, viziune, implicare, seriozitate depusă de echipa formată din personalul PMB, RATB - STB și consilierii generali PSD care au venit la toate ședințele de Consiliu și au susținut, prin votul lor, acest amplu proces de modernizare. Spre deosebire de cei ai PNL și USR care votau împotrivă sau chiuleau!

(...) Mă întreb cum ar fi reușit actualul Primar General să aducă la aceeași masă și să îi convingă să fie de acord pe reprezentanții celor 40 de localități din Ilfov, el, cel care nu răspunde la telefon colegilor de partid sau reprezentanților altor instituții din București, chiar în situații grave, cum a fost în primăvară prăbușirea balconului unei clădiri?

(...) Primarului general actual nu îi mai rămâne decât să asigure finalizarea acestui proces, prin avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport! Să sperăm că va fi în stare să o facă!

”Îi solicit oficial lui Nicușor Dan să prezinte, urgent, fundamentarea majorării de tarif anunțate pentru 1 august”

Până atunci, îi solicit oficial lui Nicușor Dan să prezinte, urgent, fundamentarea majorării de tarif anunțate pentru 1 august, toate datele statistice, calculele complete, și, în special, estimarea impactului acestei scumpiri în bugetul bucureștenilor și ilfovenilor.

Cât va câștiga STB din această majorare?

Suficient cât să acopere tăierea de 300 de milioane, executată cu sânge rece și fără minte de primarul general?

Majorarea tarifului, renunțarea la din ce în ce mai multe linii regionale, concedierile de personal sunt măsuri pe care Nicușor Dan le ia împotriva bucureștenilor și ilfovenilor.

Iar tăierea bugetului, reducerea traseelor, creșterea tarifului, concedierile sunt doar ingredientele în rețeta dezastrului pe care o pregătește Primăria Capitalei pentru bucureșteni.

Așteptăm încă soluțiile salvatoare cu care s-a împăunat atualul edil în campanie și pe expertul în trafic și transport public de la New York, Michael Horodniceanu, să descâlcească traficul din București.

Și acesta așteaptă, la rândul lui, de la începutul anului, să îi răspundă Primarul General la oferta de a îl ajuta, pro bono, să facă transportul public mai atrăgător.

Iar bucureștenii așteaptă ca Primarul General să se trezească din hibernare și să își respecte obligațiile poziției pe care o ocupă”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

