Gafă a noului ministru al Transporturilor: A confundat tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu-Piteşti cu numele actorului Jason Momoa

Gafă pe șantierul Autostrăzii Sibiu–Pitești. Sursa foto: colaj Facebook/Hepta

Ştefan Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, a vizitat, marţi, șantierul Secțiunii 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) a Autostrăzii Sibiu–Pitești. Într-un discurs despre stadiul lucrărilor, ministrul a greşit numele tunelului Momaia, pe care l-a redenumit "Momoa". În luna noiembrie ar putea fi daţi în circulaţie alţi aproape 10 km din Autostrada Sibiu–Pitești. Tunelul Momaia are o lungime de 1,35 km.

”Am vizitat stadiul lucrărilor pe şantierul de pe Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti. Acest lot are aproximativ 10 km, face legătura dintre Curtea de Argeş şi Ticveni. Lucrările sunt aproape de 100%, mai exact 99,22%, stadiul fizic de execuţie.. O să fie dat în circulaţie luna viitoare”, a anunţat ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa.

În timpul discursului, acesta a "rebotezat" tunelul Momaia în "Momoa".

”Am fost şi în tunelul Momoa (n.r. - Momaia), care are o distanţă de 1,35 de km, am văzut şi toate sistemele de siguranţă. Sunt undeva în jur de 2500 de sisteme de siguranţă, camere şi senzori. Este un sistem complex, care va asigura traficul pe toată perioada”, a subliniat ministrul Transporturilor.

Gafa este la minutul 01.00.

În mediul online, utilizatorii au glumit spunând că ministrul Ştefan Ovidiu Popa ar fi asociat numele tunelului cu cel al actorului Jason Momoa.

Autorităţile anunţă că testele la tunel evoluează bine, iar dacă vor fi îndeplinite toate condițiile de siguranță în luna noiembrie vor deschide circulația pe încă 9,86 km din Autostrada Sibiu-Pitești.

”Lotul 3 care face legătura dintre Ticveni până la Boiţa, Ticveni-Cornetul şi Cornetul-Boiţa. Din păcate, pe aceste două loturi se lucrează pe 45% din capacitatea şantierului, din cauza acordului de mediu revizuit, care este blocat, nu s-a întâmplat nimic la Ministerul Mediului, dar din a doua zi de mandat am luat deja legătura cu noul ministru, cu doamna Intotero şi mâine am stabilit la Ministerul Transporturilor o întâlnire cu dumneaei pentru a discuta despre deblocarea acordului de mediu revizuit”, a mai menţionat ministrul Popa.

Ministrul Transporturilor a arătat că nu poate avansa un termen, dar în luna noiembrie se va circula pe lotul 4 al autostrăzii A1.